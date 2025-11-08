El Estadio San Juan del Bicentenario vuelve a ser el epicentro de los shows de la Fiesta Nacional del Sol. El jueves 20 de noviembre, el evento se enciende con una noche de puro cuarteto que promete hacer bailar a sanjuaninos y turistas. Tres bandas consagradas del género serán las encargadas de inaugurar el evento más importante de la provincia: La Banda de Carlitos junto a Euge Quevedo, Sabroso y Q’Lokura.
La Fiesta Nacional de Sol se enciende a pura alegría, cuarteto y baile
En la primera noche, en el estadio San Juan del Bicentenario, subirán a escenal La banda de Carlitos y Euge Quevedo, Sabroso y Q´Lockura.