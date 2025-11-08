La Fiesta Nacional de Sol se enciende a pura alegría, cuarteto y baile

La Banda de Carlitos, uno de los conjuntos más emblemáticos del cuarteto actual, compartirá escenario con la carismática Euge Quevedo, cuya voz marcaró un antes y un después en la historia del grupo. Con más de 25 años de trayectoria, LBC logró reinventarse y atraer nuevas generaciones de fanáticos. Canciones como “Con Otra”, “Sr. Amante”, “Mil preguntas”, “Por el contrario”, “Agonía” y “Me duele no verte” harán vibrar al público sanjuanino en una noche que promete emoción y baile.

La fiesta continúa con Sabroso, banda que desde su debut en 2001 en Deán Funes, Córdoba, no ha dejado de conquistar escenarios en todo el país. Con un estilo único que fusiona cuarteto, merengue, pop, rock y funk, la agrupación —liderada por Marcelo Settembrini, Wally Mercado y Tuta García— se destaca por su potencia sonora y su puesta en escena con 12 músicos en vivo. A lo largo de sus 24 años de carrera, Sabroso se presentó en los estadios más importantes del país, como el Luna Park, el Mario Kempes y el Superdomo de La Rioja, consolidándose como uno de los referentes del género.