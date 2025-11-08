"
La Fiesta Nacional de Sol se enciende a pura alegría, cuarteto y baile

En la primera noche, en el estadio San Juan del Bicentenario, subirán a escenal La banda de Carlitos y Euge Quevedo, Sabroso y Q´Lockura.

El Estadio San Juan del Bicentenario vuelve a ser el epicentro de los shows de la Fiesta Nacional del Sol. El jueves 20 de noviembre, el evento se enciende con una noche de puro cuarteto que promete hacer bailar a sanjuaninos y turistas. Tres bandas consagradas del género serán las encargadas de inaugurar el evento más importante de la provincia: La Banda de Carlitos junto a Euge Quevedo, Sabroso y Q’Lokura.

La Banda de Carlitos, uno de los conjuntos más emblemáticos del cuarteto actual, compartirá escenario con la carismática Euge Quevedo, cuya voz marcaró un antes y un después en la historia del grupo. Con más de 25 años de trayectoria, LBC logró reinventarse y atraer nuevas generaciones de fanáticos. Canciones como “Con Otra”, “Sr. Amante”, “Mil preguntas”, “Por el contrario”, “Agonía” y “Me duele no verte” harán vibrar al público sanjuanino en una noche que promete emoción y baile.

La fiesta continúa con Sabroso, banda que desde su debut en 2001 en Deán Funes, Córdoba, no ha dejado de conquistar escenarios en todo el país. Con un estilo único que fusiona cuarteto, merengue, pop, rock y funk, la agrupación —liderada por Marcelo Settembrini, Wally Mercado y Tuta García— se destaca por su potencia sonora y su puesta en escena con 12 músicos en vivo. A lo largo de sus 24 años de carrera, Sabroso se presentó en los estadios más importantes del país, como el Luna Park, el Mario Kempes y el Superdomo de La Rioja, consolidándose como uno de los referentes del género.

El cierre estará a cargo de Q’Lokura, el fenómeno del nuevo cuarteto que revolucionó el género desde su creación en 2018. Nicolás Sattler y Facundo Herrera llevan su música a lo más alto con millones de reproducciones en plataformas digitales, éxitos como “Disfruto” y “Yo era”, y colaboraciones con artistas como Soledad, Luck Ra y Sebastián Mendoza. La banda, nominada a los Premios Gardel, realizó giras internacionales por España y Estados Unidos, y llega a San Juan con todo su repertorio y energía para coronar la primera noche a pura fiesta.

Entradas y precios

Las entradas para la Fiesta Nacional del Sol 2025, bajo el lema “San Juan, Mi Tierra Querida”, están disponibles en la plataforma Autoentrada o de manera presencial en el Teatro del Bicentenario (de 9 a 19).

Los precios varían según la ubicación:

• Popular norte y sur: $10.000

• Campo (de pie): $25.000

• Platea alta: $30.000

• Platea baja numerada: $35.000

Todas las entradas incluyen el acceso a la Feria y al espectáculo central del Velódromo.

