"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > Estadio del Bicentenario

FNS: habrá espectáculos en el estadio del Bicentenario y el Velódromo

Los shows del Velódromo y el estadio del Bicentenario se desarrollarán con normalidad este jueves. La feria quedó suspendida por el alerta metereológico.

El Gobierno de San Juan y la organización de la Fiesta Nacional del Sol 2025, informaron que, en razón del alerta meteorológico por vientos fuertes emitido por el Servicio Meteorológico Nacional para la tarde y noche del 20 de noviembre, y con el objeto de preservar la seguridad de los ciudadanos que asistan a la fiesta, se comunica que se reprograma la primera jornada. La feria fue suspendida para este jueves.

La situación en el Velódromo Vicente Chancay será distinta. El espectáculo "San Juan, mi tierra querida" comenzará a partir de las 21.

Todos los espectáculos que estaban previstos para el estadio del Bicentenario se desarrollarán con normalidad a partir de las 21.30.

Te puede interesar...

Horarios de los espectáculos musicales del jueves en el estadio del Bicentenario:

  • 22:00; Pijama

  • 22:25; William Heredia y Eduardo Desimone

  • 22:45; Omega

  • 23:30; Sabroso

  • 01:10: La Banda de Carlitos y Eugenia Quevedo

  • 03:15; Q' Lokura

Temas

Te puede interesar