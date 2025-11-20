El Gobierno de San Juan y la organización de la Fiesta Nacional del Sol 2025, informaron que, en razón del alerta meteorológico por vientos fuertes emitido por el Servicio Meteorológico Nacional para la tarde y noche del 20 de noviembre, y con el objeto de preservar la seguridad de los ciudadanos que asistan a la fiesta, se comunica que se reprograma la primera jornada. La feria fue suspendida para este jueves.
San Juan 8 > San Juan > Estadio del Bicentenario
FNS: habrá espectáculos en el estadio del Bicentenario y el Velódromo
Los shows del Velódromo y el estadio del Bicentenario se desarrollarán con normalidad este jueves. La feria quedó suspendida por el alerta metereológico.