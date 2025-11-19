FNS 2025: se agotaron las entradas del jueves y solo queda remanente online

Los valores establecidos para esta edición se mantienen en $10.000 para populares, $25.000 para campo, $30.000 para platea alta, $35.000 para platea baja (numerada) y $5.000 para los tickets sin acceso al estadio, que permiten ingresar únicamente a la Feria y al show del Velódromo Vicente Chancay. Las entradas incluyen también el acceso a los distintos espacios musicales que formarán parte del predio: la Peña Folclórica, el escenario Energético, el Clásico, el Espacio Joven y el Espacio Infantil.

image

En paralelo, continúa vigente la promoción de 3 cuotas sin interés con tarjetas del Banco San Juan, con la limitación de cinco entradas por persona. Los jubilados disponen de 1.000 tickets gratuitos por jornada y luego pueden acceder al 50% de descuento. También hay cupos específicos para personas con discapacidad, incluidas ubicaciones para usuarios de silla de ruedas tanto en el Estadio como en el Velódromo.

La expectativa por el inicio de la fiesta más convocante de la provincia se potencia con una grilla que completará el viernes 21 Estelares y Ciro y Los Persas, mientras que el sábado 22 subirán al escenario Emanero, Soledad Pastorutti y Nicki Nicole. Además del calendario de shows, el predio contará con una feria federal con stands de los 19 municipios, espacios interactivos, propuestas para todas las edades y un espectáculo central que combinará música, poesía e imágenes con cientos de artistas en escena.

image

Con la noche del cuarteto completamente agotada y un remanente online aún disponible, la Fiesta Nacional del Sol vuelve a anticipar un Estadio Bicentenario colmado y tres jornadas de convocatoria masiva.