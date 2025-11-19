FNS 2025: se agotaron las entradas del jueves y solo queda remanente online
Las entradas presenciales para el jueves 20 de noviembre de la FNS 2025 se agotaron. Solo queda un remanente online para campo, mientras crece la expectativa por la noche cuartetera.
A un día del inicio de la Fiesta Nacional del Sol 2025, la organización confirmó que la noche del jueves 20 de noviembre agotó todas sus entradas presenciales. La demanda se concentró en la jornada cuartetera, que tendrá en el escenario mayor del Estadio del Bicentenario a Sabroso, Q’ Lokura, Eugenia Quevedo y La Banda de Carlitos.
Desde el Ministerio de Turismo y Cultura informaron que ya no quedan tickets de $10.000 para populares norte y sur, y que el flujo sostenido de compradores en las boleterías del Teatro del Bicentenario terminó por completar la capacidad asignada. Un cartel colocado este miércoles en las ventanillas oficiales fue suficiente para confirmar el “agotado”.
Pese a ello, desde el sistema online se habilitó un pequeño remanente para Campo Sur y plateas, que aún permanece disponible pero que podría agotarse en pocas horas, según indicaron desde los canales oficiales de venta. La noche del cuarteto fue la más buscada desde el inicio de la comercialización de entradas, el 5 de noviembre, y volvió a consolidarse como la de mayor convocatoria, tal como ocurrió el año pasado.
Los valores establecidos para esta edición se mantienen en $10.000 para populares, $25.000 para campo, $30.000 para platea alta, $35.000 para platea baja (numerada) y $5.000 para los tickets sin acceso al estadio, que permiten ingresar únicamente a la Feria y al show del Velódromo Vicente Chancay. Las entradas incluyen también el acceso a los distintos espacios musicales que formarán parte del predio: la Peña Folclórica, el escenario Energético, el Clásico, el Espacio Joven y el Espacio Infantil.
En paralelo, continúa vigente la promoción de 3 cuotas sin interés con tarjetas del Banco San Juan, con la limitación de cinco entradas por persona. Los jubilados disponen de 1.000 tickets gratuitos por jornada y luego pueden acceder al 50% de descuento. También hay cupos específicos para personas con discapacidad, incluidas ubicaciones para usuarios de silla de ruedas tanto en el Estadio como en el Velódromo.
La expectativa por el inicio de la fiesta más convocante de la provincia se potencia con una grilla que completará el viernes 21 Estelares y Ciro y Los Persas, mientras que el sábado 22 subirán al escenario Emanero, Soledad Pastorutti y Nicki Nicole. Además del calendario de shows, el predio contará con una feria federal con stands de los 19 municipios, espacios interactivos, propuestas para todas las edades y un espectáculo central que combinará música, poesía e imágenes con cientos de artistas en escena.
Con la noche del cuarteto completamente agotada y un remanente online aún disponible, la Fiesta Nacional del Sol vuelve a anticipar un Estadio Bicentenario colmado y tres jornadas de convocatoria masiva.