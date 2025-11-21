Positiva mesa redonda sobre financiamiento para exploración minera

En el marco de las Rondas de Negocios e Inversiones que propuso el FNS Forum 2025, se realizó una roundtable sobre financiamiento para exploración minera, de la que participaron representantes del Ejecutivo provincial, de los sectores mineros y financieros, y autoridades de la Bolsa de Toronto. Entre otras consideraciones positivas, se destacan los avances sobre la posibilidad de generar un ecosistema público-privado en búsqueda de inversores durante la PDAC 2026.
