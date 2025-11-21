Positiva mesa redonda sobre financiamiento para exploración minera

Del encuentro participaron el ministro de Producción, Trabajo e Innovación, Gustavo Fernández; el ministro de Minería, Juan Pablo Perea; representantes de la Unidad Minera del Grupo Petersen y Banco San Juan; autoridades de Toronto Stock Exchenge & Toronto Stock Exchenge Venture, Dean Mc Pearson (Head Bussiness Developmer Global Mnining) y Guillaume Légaré (Head bussiness Developmer South América). Asimismo, también tuvieron participación representantes institucionales de CAEM, GEMERA y Cámara Minera de San Juan; los colegios de Geólogos y de Ingenieros en Minas; prospectores y juniors de mineras; analistas y brokers internacionales.

En este sentido, dialogaron sobre el mercado en general, resaltando los puntos críticos para los inversores, y por qué Argentina está siendo vista con interés en el mundo. Vale destacar que desde la Bolsa de Toronto aseguraron que San Juan es vista como la provincia con mayor potencial y recursos, y afirmaron estar dispuestos a colaborar para desarrollar un ecosistema público-privado que pueda acelerar la llegada de inversiones para exploración minera.