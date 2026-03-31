Fernando Merino y el caso de Santa Fe: "Muchos no están en nuestros zapatos"

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El debate sobre la edad y el delito

Sobre el atacante de Santa Fe, que no será juzgado como adulto, Merino sostuvo una postura firme: “A los agresores debe juzgárselos por la gravedad del delito y no por su edad”. Reconoció que su mirada puede ser dura, pero señaló que quienes difieren es porque "no están en nuestros zapatos".

Además, extendió la responsabilidad a los progenitores de los atacantes: “A los padres que, por acción u omisión, no pudieron guiar a esos jóvenes, deben ser las leyes y la vida quien lo haga poniéndoles límites y sanciones”.

Merino advirtió a otras familias sobre la importancia de detectar el acoso a tiempo, señalando que el proceso suele empezar con comparaciones absurdas y vergonzantes que destruyen la autoestima antes de llegar a la agresión física.

“Mi hija nos pidió que no habláramos con nadie hasta que terminó sin un ojo”, recordó, dejando una enseñanza clave para el futuro: una víctima nunca puede manejar por sí sola a su victimario.