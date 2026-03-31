El reciente caso en Santa Fe, donde un adolescente mató a un estudiante y atacó a otros compañeros, motivó una profunda reflexión de Fernando Merino. Como padre de un "ser dañado por una menor", Merino recordó el calvario que vivió su hija Florencia cuando a los 13 años sufrió una herida con un transportador que le ocasionó la pérdida visual de un ojo.
Fernando Merino y el caso de Santa Fe: "Muchos no están en nuestros zapatos"
El padre de la joven sanjuanina que perdió un ojo por bullying hace 13 años reaccionó al trágico episodio de violencia escolar en Santa Fe.