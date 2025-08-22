Femicidio de Yanina Pérez: el imputado evitó escuchar los audios enviados a su ex

Se espera que en esta primera audiencia se presenten cuatro de los cinco testigos clave preparados por el Ministerio Público Fiscal, fundamentales para reconstruir la secuencia de los hechos y sustentar la acusación. Sin embargo, el juicio podría no comenzar de inmediato si la defensa solicita tiempo adicional para preparar su estrategia, maniobra ya utilizada anteriormente para dilatar los tiempos de la causa.

Ariel Omar Pérez declaró y reconoció haber asesinado a su expareja. Será juzgado por homicidio triplemente calificado, incluyendo el vínculo, femicidio y alevosía, enfrentando una posible pena de prisión perpetua.