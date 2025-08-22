"
Femicidio de Yanina Pérez: el imputado evitó escuchar los audios enviados a su ex

Este viernes comenzó el juicio contra Ariel Omar Pérez, imputado por homicidio triplemente calificado. La fiscalía buscará la pena máxima mientras la defensa podría solicitar una prórroga.

Un año y medio después del brutal asesinato de Yanina Pérez, ocurrido el 15 de febrero de 2024 frente al cementerio de Angaco, su ex pareja, Ariel Omar Pérez, se sentó este viernes en el banquillo de los acusados. Durante la audiencia, el imputado se negó a escuchar los audios que él mismo había enviado a su expareja, mientras que el fiscal Francisco Micheltorena, acompañado por el ayudante fiscal César Recio, inició los alegatos de apertura con la pretensión de imponer la pena máxima. La defensa, representada por Horacio Merino, podría solicitar una prórroga debido a la incorporación reciente de un nuevo abogado.

Se espera que en esta primera audiencia se presenten cuatro de los cinco testigos clave preparados por el Ministerio Público Fiscal, fundamentales para reconstruir la secuencia de los hechos y sustentar la acusación. Sin embargo, el juicio podría no comenzar de inmediato si la defensa solicita tiempo adicional para preparar su estrategia, maniobra ya utilizada anteriormente para dilatar los tiempos de la causa.

Ariel Omar Pérez declaró y reconoció haber asesinado a su expareja. Será juzgado por homicidio triplemente calificado, incluyendo el vínculo, femicidio y alevosía, enfrentando una posible pena de prisión perpetua.

