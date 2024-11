Familiares de víctimas de femicidio denuncian acoso en redes sociales

Junto a ella, Paula Morales, madre de Leila Rodríguez, quien fue asesinada en julio de 2018, también compartió su testimonio. Morales destacó que la perpetua no termina con el sufrimiento de los familiares, quienes deben cargar con el peso de la condena. "Es muy difícil. Peleo contra mí misma para no quebrarme, viendo la desesperación de mi nieta por no tener a su madre", relató entre lágrimas.

Ambas coinciden en la importancia de la unión y el apoyo mutuo entre las familias que atraviesan el dolor de la violencia de género. "A todas las chicas que sufren violencia, les decimos que es difícil salir del círculo, pero no se queden. Su familia sufre, y ellas pueden lograr salir. Tienen que tomar conciencia", afirmaron.

Las familias de víctimas exigen ser escuchadas y reclaman una reunión con el gobernador Marcelo Orrego para avanzar en la lucha por un sistema de justicia más respetuoso y