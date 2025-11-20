Fabián Martín seguirá en la vicegobernación y Carlos Jaime irá al Congreso

Martín respaldó la decisión del mandatario y reafirmó su compromiso con la provincia, dejando de lado cualquier posibilidad de proyectarse hacia un cargo nacional. Según señalaron desde el Gobierno, su permanencia garantiza estabilidad en un momento político sensible.

En la misma línea, el diputado Federico Rizo optó por seguir concentrado en su labor en la Legislatura local.