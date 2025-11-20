"
Fabián Martín seguirá en la vicegobernación y Carlos Jaime irá al Congreso

El gobernador pidió al vicegobernador que continúe al frente de la Cámara de Diputados para sostener consensos en un contexto nacional complejo. Carlos Jaime asumirá la banca de diputado nacional.

El gobernador Marcelo Orrego realizó una reconfiguración interna en su equipo político luego de evaluar el contexto nacional y los desafíos que enfrenta San Juan. En ese análisis, decidió pedirle al vicegobernador Fabián Martín que continúe al frente de la vicegobernación y mantenga la presidencia de la Cámara de Diputados, considerándolo una figura clave para sostener acuerdos y darle continuidad al proyecto provincial. Desde su entorno destacan su capacidad de diálogo y su rol articulador dentro del Poder Legislativo.

Martín respaldó la decisión del mandatario y reafirmó su compromiso con la provincia, dejando de lado cualquier posibilidad de proyectarse hacia un cargo nacional. Según señalaron desde el Gobierno, su permanencia garantiza estabilidad en un momento político sensible.

En la misma línea, el diputado Federico Rizo optó por seguir concentrado en su labor en la Legislatura local.

Con este escenario ya definido, será Carlos Jaime quien asuma la banca de diputado nacional. El actual legislador provincial recibió el apoyo de Orrego y de su espacio para representar a San Juan en el Congreso, donde se espera que impulse la defensa de los recursos y necesidades de la provincia en las discusiones federales.

