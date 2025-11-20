El gobernador Marcelo Orrego realizó una reconfiguración interna en su equipo político luego de evaluar el contexto nacional y los desafíos que enfrenta San Juan. En ese análisis, decidió pedirle al vicegobernador Fabián Martín que continúe al frente de la vicegobernación y mantenga la presidencia de la Cámara de Diputados, considerándolo una figura clave para sostener acuerdos y darle continuidad al proyecto provincial. Desde su entorno destacan su capacidad de diálogo y su rol articulador dentro del Poder Legislativo.
Fabián Martín seguirá en la vicegobernación y Carlos Jaime irá al Congreso
El gobernador pidió al vicegobernador que continúe al frente de la Cámara de Diputados para sostener consensos en un contexto nacional complejo. Carlos Jaime asumirá la banca de diputado nacional.