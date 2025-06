Fabián Martín se refirió sobre la posibilidad de condena a CFK

Martín remarcó que no ve indicios de persecución, sino que "hay hechos concretos que la vinculan" con los delitos investigados. En ese sentido, se manifestó crítico ante algunas expresiones del kirchnerismo: "Estar preso no es un certificado de dignidad. El problema es que el kirchnerismo nos hizo perder los valores como argentinos, y esto no es digno. Si hay una condena, es porque deben existir pruebas".

Finalmente, valoró que la Justicia avance en una causa de alto perfil: "En buena hora que la Justicia actúe con una figura como ella, con todo lo que representa, para que la mayoría de los argentinos pueda ver que la ley es igual para todos".