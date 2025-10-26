"
Fabián Martín pidió a los sanjuaninos que participen de la elección

"Que nadie pierda su derecho a votar", fue la declaración de el vicegobernador antes de emitir su sufragio en la escuela provincia de Mendoza.

El vicegobernador de San Juan y candidato a diputado nacional, Fabián Martín, emitió su voto en la mañana de este domingo, pasadas las 9, en la Escuela Provincia de Mendoza, en Rivadavia, donde compartió el momento con el intendente Sergio Miodowsky, quien también sufraga en el mismo establecimiento.

Martín destacó que la jornada electoral se desarrolla “con total normalidad” en estas primeras horas y subrayó la importancia de la participación ciudadana. “Le pido a los sanjuaninos que vengan a votar, que no pierdan ese derecho. Que sea una jornada en paz, es muy importante para decidir el futuro”, expresó.

El vicegobernador comentó además que, luego de votar, recorrerá algunas escuelas del departamento y acompañará al gobernador a sufragar cerca de las 11 de la mañana.

En cuanto al desarrollo de la elección, Martín señaló que se espera un escrutinio ágil gracias a la boleta única de papel, un sistema que, según consideró, “hace más rápido el conteo, es más sencillo y más amigable con el ambiente, porque se gasta menos papel”.

Respecto al horario de los resultados, estimó que los primeros datos oficiales podrían conocerse alrededor de las 21 horas.

Finalmente, comentó que el lugar elegido para aguardar los resultados será el local ubicado en Ignacio de la Roza y Ameghino, donde se reunirá con su equipo y dirigentes de X San Juan.

