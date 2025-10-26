El vicegobernador de San Juan y candidato a diputado nacional, Fabián Martín, emitió su voto en la mañana de este domingo, pasadas las 9, en la Escuela Provincia de Mendoza, en Rivadavia, donde compartió el momento con el intendente Sergio Miodowsky, quien también sufraga en el mismo establecimiento.
Fabián Martín pidió a los sanjuaninos que participen de la elección
"Que nadie pierda su derecho a votar", fue la declaración de el vicegobernador antes de emitir su sufragio en la escuela provincia de Mendoza.