Fabián Martín pidió a los sanjuaninos que participen de la elección

En cuanto al desarrollo de la elección, Martín señaló que se espera un escrutinio ágil gracias a la boleta única de papel, un sistema que, según consideró, “hace más rápido el conteo, es más sencillo y más amigable con el ambiente, porque se gasta menos papel”.

Respecto al horario de los resultados, estimó que los primeros datos oficiales podrían conocerse alrededor de las 21 horas.

Finalmente, comentó que el lugar elegido para aguardar los resultados será el local ubicado en Ignacio de la Roza y Ameghino, donde se reunirá con su equipo y dirigentes de X San Juan.