Fabián Gramajo acompañará a Gioja en la fórmula por la gobernación

Luego, estrecharon las manos y un abrazo para sellar la unidad, de cara a las elecciones provinciales del próximo 12 de mayo.

Streaming con el Flaco

La perlita del anuncio: "Sin mate, no"

"Querido flaco", comenzó Gramajo, pero no pudo seguir. "Pará, pará.. voy a pedir un mate porque vos estás tomando y yo no. Hemos empezado mal", dijo el diputado y agarrando un mate, hizo un brindis con su compañero. "El mate es signo de paz y de compartir. Mi compromiso es de trabajar incansablemente como lo he hecho en mi querido "Chimbas te quiero". Es un departamento que se ha puesto de pie y que tiene mucho para darle a San Juan", sentó Gramajo y remarcó: "Queremos ser parte de este equipo de trabajo para que, con tu sabiduría, con tu experiencia y con la fuerza y la juventud que tenemos nosotros, sea la fórmula perfecta.