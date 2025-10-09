El Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda de San Juan informa que el próximo viernes 10 de octubre quedará acreditado en las cuentas de los docentes el pago correspondiente al beneficio de Conectividad San Juan, perteneciente al mes de septiembre de 2025.
Este viernes acreditan el pago de conectividad a los docentes
En esta ocasión, incluirá un incremento del 30% y estará disponible para su retiro mediante cajeros automáticos a partir de la fecha mencionada.