Este viernes acreditan el pago de conectividad a los docentes

En esta ocasión, este incentivo mensual, destinado a acompañar los gastos de conectividad de los trabajadores de la educación, incluirá un incremento del 30% y estará disponible para su retiro mediante cajeros automáticos a partir de la fecha mencionada.

Se recuerda que los cajeros automáticos funcionan las 24 horas y que están vigentes las extracciones con tarjeta de débito en los principales supermercados y estaciones de servicio de la provincia, entre otros comercios identificados con el logo de Visa - Extra cash.