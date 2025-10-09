"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > Conectividad

Este viernes acreditan el pago de conectividad a los docentes

En esta ocasión, incluirá un incremento del 30% y estará disponible para su retiro mediante cajeros automáticos a partir de la fecha mencionada.

El Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda de San Juan informa que el próximo viernes 10 de octubre quedará acreditado en las cuentas de los docentes el pago correspondiente al beneficio de Conectividad San Juan, perteneciente al mes de septiembre de 2025.

En esta ocasión, este incentivo mensual, destinado a acompañar los gastos de conectividad de los trabajadores de la educación, incluirá un incremento del 30% y estará disponible para su retiro mediante cajeros automáticos a partir de la fecha mencionada.

Se recuerda que los cajeros automáticos funcionan las 24 horas y que están vigentes las extracciones con tarjeta de débito en los principales supermercados y estaciones de servicio de la provincia, entre otros comercios identificados con el logo de Visa - Extra cash.

Te puede interesar...

Temas

Te puede interesar