"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > BOXEADOR

Un boxeador le fracturó el tabique a su novia y pasará 8 años en el Penal

Condenaron a José Luis Aballay por lesiones graves agravadas por el vínculo y por abuso sexual con acceso carnal. La víctima de 19 años, logró romper el silencio tras meses de amenazas.

Por Marcela Silva

José Luis Aballay, boxeador y campeón local, fue condenado a 8 años de prisión efectiva por haber agredido brutalmente y abusado de su novia, una joven de 19 años. La sentencia fue dictada por el juez Guillermo Adárvez, tras un juicio que expuso una historia de violencia, control y miedo.

El caso se inició el pasado junio de 2024, cuando la víctima, acompañada por su familia, se animó a denunciar. Durante el noviazgo, que duró menos de un año, la joven sufrió celos, control constante y agresiones físicas. La noche del 30 de mayo de 2024, Aballay irrumpió en su casa, la acusó de haber estado en el cumpleaños de su hermano y, en un ataque de furia, le exigió que se desnudara y la golpeó con violencia.

El boxeador le fracturó el tabique nasal y luego la abusó sexualmente. Tras darse cuenta de la magnitud de las lesiones, la amenazó para que no hablara y la mantuvo encerrada bajo amenazas de matar a sus hermanos si contaba lo ocurrido.

Te puede interesar...

CAVIG (6).jpeg

Según testimonios vecinales, la violencia no era desconocida: muchos sabían que Aballay golpeaba a sus parejas, pero nadie se animaba a denunciarlo. Una vecina lo describía como “el gallo del gallinero”, en referencia al miedo que imponía en el barrio.

La víctima logró escapar gracias a la intervención de la madre y la hermana del agresor, quienes la llevaron a un centro de salud. En un primer momento, por temor, dijo que había sufrido un intento de robo. Sin embargo, al recibir el apoyo de su familia, reveló la verdad ante sus hermanos, quienes la acompañaron a realizar la denuncia en CAVIG.

La investigación fue llevada adelante por la coordinadora de CAVIG, Claudia Ruiz, la fiscal Florencia Pons y la auxiliar Valentina Díaz, quienes lograron sostener el caso con pruebas contundentes. La joven, con fortaleza y acompañamiento familiar, declaró y colaboró activamente durante todo el proceso judicial.

La fiscalía había solicitado una pena de 9 años de prisión, y finalmente el tribunal condenó a Aballay a 8 años efectivos, considerando la gravedad de los hechos, el contexto de violencia de género y la superioridad física del agresor, quien se valía de su condición de boxeador profesional para someter a sus parejas.

Si sos víctima de violencia de género podés pedir ayuda las 24 horas en el Centro de Abordaje de Violencia Intafamiliar y de Género (CAVIG), ubicado en calle Alem y Rivadavia.

Temas

Te puede interesar