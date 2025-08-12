"
Estaciones de servicio suman herramientas para informar a turistas

Más de 74 estaciones de servicio recibirán material instructivo y códigos QR que permitirán brindar información turística actualizada y de fácil acceso a quienes visiten San Juan.

El Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, a través de la secretaria de Turismo, junto a la Cámara de Expendedores de Combustible de San Juan firmo un convenio de colaboración para realizar acciones conjuntas que fomenten y promociones en turismo en la provincia.

En esta primera instancia, se entregaron más de 300 pegatinas con QR para que se distribuyan en 74 estaciones de servicios de San Juan. Con esta iniciativa, los turistas que lleguen a diferentes puntos de la provincia podrán acceder a información turística inmediatamente.

Esta acción tiene como objetivo dotar a los trabajadores del sector con herramientas clave para la asistencia al turista.

En la firma de convenio estuvieron presentes la Secretaria de Turismo, Belén Barboza; Miguel Caruso, presidente de la Cámara de Expendedores de Combustible y funcionarios de la Secretaría.

