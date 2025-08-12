El Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, a través de la secretaria de Turismo, junto a la Cámara de Expendedores de Combustible de San Juan firmo un convenio de colaboración para realizar acciones conjuntas que fomenten y promociones en turismo en la provincia.
Estaciones de servicio suman herramientas para informar a turistas
Más de 74 estaciones de servicio recibirán material instructivo y códigos QR que permitirán brindar información turística actualizada y de fácil acceso a quienes visiten San Juan.