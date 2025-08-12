Estaciones de servicio suman herramientas para informar a turistas

En esta primera instancia, se entregaron más de 300 pegatinas con QR para que se distribuyan en 74 estaciones de servicios de San Juan. Con esta iniciativa, los turistas que lleguen a diferentes puntos de la provincia podrán acceder a información turística inmediatamente.

Esta acción tiene como objetivo dotar a los trabajadores del sector con herramientas clave para la asistencia al turista.