Especialista analizó los gestos del marido y del supuesto amante de Brenda

Primero, analizó la entrevista que realizó Canal 8 al marido de Brenda, Álvarez. La misma fue realizada en Campo Afuera, en el lugar donde diferentes divisiones de la Policía de San Juan efectuaban los rastrillajes a 24 horas de la desaparición de la joven.

El especialista detalló que en casi toda la nota, Álvarez mantuvo la mirada hacia abajo y al centro, lo que significa que tenía vergüenza. Sin embargo, en el único momento en que mira al periodista de frente, es cuando le hace una pregunta puntual sobre su esposa y é le contesta diciéndole algo de lo que realmente no está seguro. "Los que mienten miran a las personas de frente, no los evaden, como una manera d chequear que nos estén creyendo", explicó el especialista.

Otro de los datos relevantes, fue la reacción que tuvo cuando le preguntó acerca de sus hijos –niños que tiene con Brenda-. Pestañeó 16 veces en sólo 4 segundo, de forma muy rápida, como haciendo que lloraba, aún sin llanto.





Por último, destacó el momento exacto en el que dijo "Quiero que ella aparezca", a la vez que dice gestualmente "no" con la cabeza. Las hipótesis, según el análisis de los gestos, podrían ser que él la mató y sabía que no iba a aparecer; que supiera que alguien la mató y que no iba a aparecer; o que no quería que ella apareciera porque no la quería ver nunca más. "Sea como sea, en esta respuesta está mintiendo", explicó Lescano.





Luego, el especialista miró en vivo la entrevista al tercero en discordia, José Guajardo. La misma fue realizada a tres días del hallazgo de los restos óseos en Campo Afuera, que se sospechan podría tratarse del cuerpo de Brenda.