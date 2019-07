Guajardo habló de Brenda: "Yo la quería, ella era muy buena"

José Guajardo, es la tercera persona involucrada en el episodio que terminó con una joven de 24 años, y madre de dos niños, muerta. Él fue quien estaba con Brenda Requena el día que Diego Álvarez, marido de la mujer, los sorprendió bajó el puente en donde ocurrió la tragedia, en la zona de Campo Afuera, Albardón.

A tres días del hallazgo del cuerpo de una mujer quemada y desmembrada, cuyos indicios marcan que se trataría de Brenda, el joven habló de lo que ocurrió ese día. "Estábamos charlando en el puente, en donde pasó todo. Estaba sentado y ella parada al lado mío cuando apareció el marido. Ahí él le pega en la cara y la empuja y a mí me tira una piedra en el pecho que yo paro con la mano", contó Guajardo.





El presunto amante de Brenda dijo que Diego Álvarez, estaba sacado. "No sé cómo hice, pero me dio tanto miedo que subí hasta la calle. Cuando bajé la vista él me dijo "tomatela porque te mató". Sobre lo que hacía Brenda en esos momentos manifestó que: "Yo vi que ella se quedó parada, y pensé que se la iba a llevar a su casa, nunca pensé que iba a suceder semejante cosa", sostuvo Guajardo con la mirada un poco perdida.









El hombre manifestó que con el correr de las horas pensó que se habían arreglado porque Álvarez nunca apareció en la casa y que por eso nunca habló. "Después me enteré de la denuncia que él hizo y que se había llevado 30 mil pesos, pero es mentira ella no tenía nada", volvió a remarcar Guajardo.









Durante el relato de lo que pasó en las horas siguientes, manifestó que la Policía nunca le creyó lo que él les decía. Sostiene que siempre dijo a los efectivos lo que sabía y que negó que la joven estuviera en su vivienda, es más acompañó en la búsqueda. "Por suerte estaban esos chicos que vieron todo, sino ahora seguro yo estaba preso. Porque el marido siempre guiaba los policías para mi casa, para este lado y yo no tenía nada que ocultar".









Con respecto a la versión del atraso, expresó que ella no le manifestó que estuviera embarazada de él y que le había confesado que en ese tiempo había mantenido relaciones con el marido.









Guajardo asegura que era la tercera vez que se juntaba con Brenda. Qué se conocieron durante la fiesta en Mogna, pero no pasó nada hasta que comenzaron a escribirse a través de Facebook: "Cuando estábamos juntos nos olvidábamos que ella estaba casada. Yo la quería, ella era buena, se veía buena gente. Se notaba que cuando estaba conmigo no se quería volver a su casa".









Durante la entrevista le preguntaron si se arrepentía de no haber hablado a tiempo y esto respondió. "Me arrepiento de lo que le pasó a la joven, pero si me quedaba capaz que me hubiera hecho lo mismo a los dos o a mí y ella hubiera salido corriendo, no sé qué podría haber pasado", y tras eso hizo un silencio.





