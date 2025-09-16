Escuelas de San Juan harán jornada obligatoria por falsas amenazas de bomba

La jornada, explicó, busca formar a los estudiantes “para la vida, no solamente en lo académico, sino en lo social, enseñándoles habilidades que van a necesitar cuando salgan de una institución educativa”.

image

“El alumno tiene que entender que cuando ocurre una amenaza, se llama al 911, bomberos, protección civil, todo el personal se activa, el docente deja de dar clase, los padres se asustan, pueden tener un accidente al ir a buscar a sus hijos… todo eso se pierde. Queremos que los chicos vean lo que se mueve detrás de sus actos”, puntualizó.

La ministra adelantó que en cada escuela se proyectará un material audiovisual elaborado junto a Policía, Bomberos, Protección Civil y Fiscalía de Estado. Ese contenido, señaló, “permite mostrar de manera directa todo lo que se activa cuando alguien realiza una amenaza de bomba” y quedará disponible para su uso posterior.

Además, se incorporarán estrategias pedagógicas en distintas materias: “El que tenga que trabajar la formación ética lo hará a través de las normativas; quien trabaje lengua, con el análisis de textos; todo con reflexión sobre las leyes y consecuencias de estos actos, que tienen relación incluso con el terrorismo”, describió.

Fuentes remarcó que la actividad será de cumplimiento obligatorio, con resolución ministerial: “No importa de qué gestión sea la escuela, si es privada o estatal. Si en la resolución dice quinto y sexto grado de primaria y todo el nivel secundario, orientado, artística, técnica y adulto, todo el mundo tiene que trabajar eso y nosotros les vamos a dar los lineamientos”.

La participación de las familias, subrayó, es clave: “Nosotros trabajamos desde la escuela, pero el adulto responsable de nuestros estudiantes son los padres, la familia o los tutores. Es muy importante que toda la comunidad educativa tome conciencia de la gravedad de estos actos”.

En una capacitación previa para supervisores, la ministra insistió en el mismo mensaje: “Comenzamos hoy haciendo partícipe también a todo el equipo supervisivo que son nuestras manos extendidas en las escuelas. Propusimos esta jornada especial en la escuela para el martes 23 y hoy vamos a hacer toda la exposición a supervisores y algunos directores. Para este proyecto buscamos que nuestra bajada sea más contundente y lleguemos a más alumnos”.

Fuentes también llamó a la responsabilidad de los adultos respecto del uso de la tecnología: “Debemos trabajar puertas adentro en las escuelas, apuntando en un primer momento a la sensibilización de lo que significa un llamado de bomba… También es responsabilidad de las familias por el uso del celular”.

Finalmente, la ministra dejó en claro el propósito de largo plazo de la iniciativa: “Inmediatamente puede llegar cualquier tipo de video a las escuelas, y se queda en la institución para poder trabajarlo. La idea es que esta reflexión sobre las amenazas de bomba y sus consecuencias se replique permanentemente en la escuela”.

Con más de una docena de episodios reportados en lo que va del año, el Ministerio de Educación apunta a generar un cambio cultural: “En conjunto con la Justicia hemos convenido trabajar en la educación ciudadana con los chicos, que comprendan lo grave de estas acciones y entiendan todo lo que ocurre más allá del chiste”.

La jornada se realizará en las dos últimas horas de clase del 16 de septiembre, y se suma a intervenciones personalizadas en cada escuela afectada, con equipos técnicos y psicopedagógicos. “Hay problemas emergentes que surgen desde las escuelas, pero otros, como este, requieren respuestas más amplias”, concluyó Fuentes.