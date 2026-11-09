Marcelo Orrego tras el discurso del Papa: "Nos deja una reflexión muy valiosa"

En relación con las definiciones del Papa, Orrego coincidió con la mirada planteada sobre la función pública y los valores sociales. El gobernador respaldó la premisa de cuidar la vida desde la concepción, proteger a las familias, promover el empleo digno y generar oportunidades para el arraigo de los jóvenes, al tiempo que enfatizó que dichos ejes orientan la labor diaria de su gestión.

Asimismo, el mandatario sanjuanino valoró el pedido de concordia emitido por el Pontífice por cadena nacional. Orrego subrayó la importancia de priorizar el diálogo y la búsqueda de acuerdos por sobre las diferencias políticas para priorizar el bien común y ubicar a las personas en el centro de la toma de decisiones.