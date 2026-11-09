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Marcelo Orrego tras el discurso del Papa: "Nos deja una reflexión muy valiosa"

El gobernador de San Juan manifestó su emoción por participar del encuentro institucional con León XIV y respaldó el llamado a la unidad, la protección de las familias y el trabajo digno.

Tras participar del acto oficial en el Palacio Libertad, el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, expresó su satisfacción por representar a la provincia en el encuentro institucional con el papa León XIV. El mandatario provincial calificó la jornada como un momento especial y remarcó la significación del mensaje pronunciado por el Sumo Pontífice ante las autoridades nacionales.

En relación con las definiciones del Papa, Orrego coincidió con la mirada planteada sobre la función pública y los valores sociales. El gobernador respaldó la premisa de cuidar la vida desde la concepción, proteger a las familias, promover el empleo digno y generar oportunidades para el arraigo de los jóvenes, al tiempo que enfatizó que dichos ejes orientan la labor diaria de su gestión.

Asimismo, el mandatario sanjuanino valoró el pedido de concordia emitido por el Pontífice por cadena nacional. Orrego subrayó la importancia de priorizar el diálogo y la búsqueda de acuerdos por sobre las diferencias políticas para priorizar el bien común y ubicar a las personas en el centro de la toma de decisiones.

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