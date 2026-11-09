Tras participar del acto oficial en el Palacio Libertad, el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, expresó su satisfacción por representar a la provincia en el encuentro institucional con el papa León XIV. El mandatario provincial calificó la jornada como un momento especial y remarcó la significación del mensaje pronunciado por el Sumo Pontífice ante las autoridades nacionales.
Marcelo Orrego tras el discurso del Papa: "Nos deja una reflexión muy valiosa"
El gobernador de San Juan manifestó su emoción por participar del encuentro institucional con León XIV y respaldó el llamado a la unidad, la protección de las familias y el trabajo digno.