El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, confirmó su presencia en la recepción oficial al papa León XIV que se llevará a cabo este domingo a las 18:30 horas en el Palacio Libertad de la Ciudad de Buenos Aires. La convocatoria alcanza a los 23 mandatarios provinciales y al jefe de Gobierno porteño.
San Juan 8 > San Juan > Marcelo Orrego
Marcelo Orrego participará de la recepción oficial al papa León XIV
El gobernador sanjuanino asistirá al encuentro institucional convocado por la Presidencia en el Palacio Libertad a las 18:30 horas.