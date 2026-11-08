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Marcelo Orrego participará de la recepción oficial al papa León XIV

El gobernador sanjuanino asistirá al encuentro institucional convocado por la Presidencia en el Palacio Libertad a las 18:30 horas.

El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, confirmó su presencia en la recepción oficial al papa León XIV que se llevará a cabo este domingo a las 18:30 horas en el Palacio Libertad de la Ciudad de Buenos Aires. La convocatoria alcanza a los 23 mandatarios provinciales y al jefe de Gobierno porteño.

Orrego asistirá tras recibir la invitación formal emitida por la Secretaría General de la Presidencia. Al referirse a la cita institucional, el mandatario definió el encuentro como "un privilegio y un honor" para su gestión.

Dado que la gira apostólica no contempla paradas en la región de Cuyo, esta recepción representa la principal oportunidad para que el gobernador tome contacto con el Sumo Pontífice. Ante la posibilidad de un intercambio directo, Orrego adelantó que pedirá por la provincia y el bienestar de los sanjuaninos.

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