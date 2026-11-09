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El lunes arrancó con 13° y espera una máxima de 31° con ráfagas de hasta 50 km/h

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una máxima de 31°, posibles tormentas aisladas durante la tarde y ráfagas de viento norte de hasta 50 km/h. Para el martes se espera un cambio de viento y un leve descenso térmico.

San Juan comenzó este lunes 9 de noviembre con cielo algo nublado, una temperatura de 13° y condiciones estables durante las primeras horas del día. Sin embargo, el calor aumentará hacia la tarde y el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa posibles tormentas aisladas y viento norte con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora.

La jornada tendrá una máxima de 31°, con temperaturas agradables durante la mañana y un marcado ascenso hacia el mediodía. El viento soplará inicialmente desde el noroeste, con velocidades de entre 13 y 22 km/h.

Durante la tarde, el panorama podría cambiar. El SMN prevé una probabilidad de precipitaciones de entre el 10% y el 40%, con posibilidad de tormentas aisladas. En ese período, el viento rotará hacia el norte y aumentará su intensidad, con velocidades de entre 23 y 31 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 42 a 50 km/h.

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Hacia la noche, las condiciones tenderán a mejorar en cuanto a las precipitaciones, aunque el cielo permanecerá mayormente nublado. La temperatura rondará los 25° y continuará el viento del sector norte.

El pronóstico extendido anticipa para el martes un leve descenso de las temperaturas, con una máxima cercana a los 30°.

El cielo estará algo nublado y podrían registrarse chaparrones durante la madrugada y la mañana. Además, se espera un cambio en la dirección del viento, que comenzará a soplar desde el sector sur.

Las ráfagas podrían alcanzar los 60 km/h, por lo que el cambio de viento será uno de los principales aspectos de la jornada.

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