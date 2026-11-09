San Juan comenzó este lunes 9 de noviembre con cielo algo nublado, una temperatura de 13° y condiciones estables durante las primeras horas del día. Sin embargo, el calor aumentará hacia la tarde y el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa posibles tormentas aisladas y viento norte con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora.
El lunes arrancó con 13° y espera una máxima de 31° con ráfagas de hasta 50 km/h
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una máxima de 31°, posibles tormentas aisladas durante la tarde y ráfagas de viento norte de hasta 50 km/h. Para el martes se espera un cambio de viento y un leve descenso térmico.