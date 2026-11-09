El lunes arrancó con 13° y espera una máxima de 31° con ráfagas de hasta 50 km/h

Hacia la noche, las condiciones tenderán a mejorar en cuanto a las precipitaciones, aunque el cielo permanecerá mayormente nublado. La temperatura rondará los 25° y continuará el viento del sector norte.

El pronóstico extendido anticipa para el martes un leve descenso de las temperaturas, con una máxima cercana a los 30°.

El cielo estará algo nublado y podrían registrarse chaparrones durante la madrugada y la mañana. Además, se espera un cambio en la dirección del viento, que comenzará a soplar desde el sector sur.

Las ráfagas podrían alcanzar los 60 km/h, por lo que el cambio de viento será uno de los principales aspectos de la jornada.