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En la provincia hay cerca de 70 mil personas en condiciones de regularizar aportes

Las cifras de la tarea de Asesoramiento Previsional dan cuenta de la labor realizada para concretar el beneficio del retiro en toda la provincia.

El Ministerio de Gobierno informó el recuento oficial de la actividad de la Dirección de Asesoramiento Previsional, la cual brinda información y asistencia en la gestión de jubilaciones y pensiones, promoviendo un acceso más ágil y eficiente a estos beneficios en los 19 departamentos de la provincia.

Según estimaciones de la Dirección, en San Juan existe una población de aproximadamente 38.300 mujeres entre 50 y 59 años, y de 36.000 varones entre 55 y 64 años, quienes están en condiciones de regularizar sus aportes en caso de faltantes.

Por el momento, el registro marcó un total de 745 jubilaciones exitosamente concretadas desde el inicio de la gestión, con 899 procedimientos jubilatorios iniciados a partir de 4079 consultas recibidas en la Dirección. Estas consultas se clasifican por ser realizadas de forma presencial (1779 consultas), mediante Whatsapp (1546 casos) o vía telefónica (754 consultas), datos que responden al período anual 2025.

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Asimismo, el Ministerio de Gobierno amplió el dato con respecto a los meses enero y febrero del presente año 2026, consignando que Asesoramiento Previsional recibió un total de 940 consultas (388 presenciales, 398 por Whatsapp y 154 por teléfono), dando curso a 198 expedientes que sí concretaron los requisitos pertinentes.

Es importante destacar que este asesoramiento se realiza de manera gratuita por las oficinas P. A. de Sarmiento 134 norte / Casa de Gobierno Pabellón 5.

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