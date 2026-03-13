En la provincia hay cerca de 70 mil personas en condiciones de regularizar aportes

Según estimaciones de la Dirección, en San Juan existe una población de aproximadamente 38.300 mujeres entre 50 y 59 años, y de 36.000 varones entre 55 y 64 años, quienes están en condiciones de regularizar sus aportes en caso de faltantes.

Por el momento, el registro marcó un total de 745 jubilaciones exitosamente concretadas desde el inicio de la gestión, con 899 procedimientos jubilatorios iniciados a partir de 4079 consultas recibidas en la Dirección. Estas consultas se clasifican por ser realizadas de forma presencial (1779 consultas), mediante Whatsapp (1546 casos) o vía telefónica (754 consultas), datos que responden al período anual 2025.