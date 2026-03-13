El Ministerio de Gobierno informó el recuento oficial de la actividad de la Dirección de Asesoramiento Previsional, la cual brinda información y asistencia en la gestión de jubilaciones y pensiones, promoviendo un acceso más ágil y eficiente a estos beneficios en los 19 departamentos de la provincia.
En la provincia hay cerca de 70 mil personas en condiciones de regularizar aportes
Las cifras de la tarea de Asesoramiento Previsional dan cuenta de la labor realizada para concretar el beneficio del retiro en toda la provincia.