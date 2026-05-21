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Robó una moto, huyó, fue perseguido y lo capturaron: terminó detenido

El sospechoso escapó con una Motomel 150 en Capital, fue seguido por cámaras del CISEM y cayó en Rawson luego de abandonar el rodado e intentar huir a pie.

Un hombre de 31 años fue detenido luego de robar una motocicleta estacionada en Capital y protagonizar una persecución que terminó en Rawson. El hecho quedó bajo investigación por el delito de hurto agravado de vehículo dejado en la vía pública en grado de tentativa.

Todo ocurrió alrededor de las 17:50 en calle Esteban Echeverría, en Capital. Según informaron fuentes judiciales, la víctima había dejado su motocicleta Motomel 150 estacionada en la banquina con la llave colocada mientras ingresaba unos minutos a la vivienda de un familiar.

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Desde el interior de la casa observó cómo un sujeto, identificado como Gabriel Omar Oviedo Castro, subió al rodado y escapó por calle Santa Fe hacia el este. El damnificado salió inmediatamente y comenzó a perseguirlo a bordo de una camioneta conducida por una mujer que lo asistió en el lugar, mientras daba aviso al 911.

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A partir de allí comenzó un seguimiento mediante las cámaras de monitoreo, que fueron aportando la ubicación de la motocicleta a los móviles policiales. Minutos después, efectivos del Grupo Departamental N°3 detectaron al sospechoso circulando en Rawson.

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Al advertir la presencia policial, el acusado abandonó la moto y escapó corriendo. Durante la fuga descartó un casco y una campera, pero finalmente fue reducido en inmediaciones de calle Nazca y Necochea.

Fuentes policiales señalaron que durante el procedimiento comenzaron a concentrarse vecinos en la zona y algunos arrojaron elementos contra los efectivos, por lo que el operativo fue trasladado a la Subcomisaría Villa Hipódromo para resguardar al detenido y al personal interviniente.

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En el lugar secuestraron la motocicleta sustraída, cascos y prendas utilizadas durante la maniobra. La causa quedó a cargo de la UFI de Flagrancia.

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