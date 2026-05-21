Robó una moto, huyó, fue perseguido y lo capturaron: terminó detenido

Desde el interior de la casa observó cómo un sujeto, identificado como Gabriel Omar Oviedo Castro, subió al rodado y escapó por calle Santa Fe hacia el este. El damnificado salió inmediatamente y comenzó a perseguirlo a bordo de una camioneta conducida por una mujer que lo asistió en el lugar, mientras daba aviso al 911.

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A partir de allí comenzó un seguimiento mediante las cámaras de monitoreo, que fueron aportando la ubicación de la motocicleta a los móviles policiales. Minutos después, efectivos del Grupo Departamental N°3 detectaron al sospechoso circulando en Rawson.

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Al advertir la presencia policial, el acusado abandonó la moto y escapó corriendo. Durante la fuga descartó un casco y una campera, pero finalmente fue reducido en inmediaciones de calle Nazca y Necochea.

Fuentes policiales señalaron que durante el procedimiento comenzaron a concentrarse vecinos en la zona y algunos arrojaron elementos contra los efectivos, por lo que el operativo fue trasladado a la Subcomisaría Villa Hipódromo para resguardar al detenido y al personal interviniente.

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En el lugar secuestraron la motocicleta sustraída, cascos y prendas utilizadas durante la maniobra. La causa quedó a cargo de la UFI de Flagrancia.