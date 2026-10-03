"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Información General > Pity Álvarez

Trasladaron a Pity Álvarez a un psiquiátrico antes de una pericia crucial para el juicio

El músico fue derivado desde el Hospital Tornú y será evaluado el lunes próximo por el Cuerpo Médico Forense. El resultado determinará si está en condiciones de continuar el proceso por homicidio.

El cantante Cristian "Pity" Álvarez fue trasladado al hospital psiquiátrico Solar Colonial, ubicado en la localidad bonaerense de Castelar, donde el próximo lunes se le realizará una pericia en el marco del juicio por el crimen de Cristian Díaz, que se mantiene en pausa hasta conocer los resultados.

La institución de salud mental se enfoca en la estabilización y recuperación de pacientes en distintas etapas, por lo que el músico fue derivado desde el Hospital Tornú, donde se encontraba hospitalizado, en el área de salud mental.

Hace unos días, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29 ordenó una nueva evaluación interdisciplinaria. El presidente del tribunal, Gustavo Goerner, dispuso que el Cuerpo Médico Forense sea el encargado de concretar el informe interdisciplinario al artista con el objetivo de saber qué pasará con el juicio.

Te puede interesar...

De este modo, Goerner indicó que habrá que designar a los responsables de esos procedimientos y las pericias deberán realizarse en los próximos cinco días. "Si se cumplen los plazos, el 13 de octubre se informaría sobre qué va a pasar con el juicio", informaron.

La acusación sostiene que el artista asesinó de cuatro disparos a Díaz el 12 de julio de 2018 en el complejo habitacional Cardenal Samoré de Villa Lugano, después se dio a la fuga, descartó el revólver en una alcantarilla y concurrió al famoso boliche Pinar de Rocha, en Ramos Mejía.

"Era él o yo, y creo que cualquier animal hubiera hecho lo mismo", expresó "Pity" ante los medios cuando se entregó a la Policía.

El músico de 54 años está imputado por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, cuya pena va de ocho a 25 años de prisión.

Temas

Te puede interesar