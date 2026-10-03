Trasladaron a Pity Álvarez a un psiquiátrico antes de una pericia crucial para el juicio

De este modo, Goerner indicó que habrá que designar a los responsables de esos procedimientos y las pericias deberán realizarse en los próximos cinco días. "Si se cumplen los plazos, el 13 de octubre se informaría sobre qué va a pasar con el juicio", informaron.

La acusación sostiene que el artista asesinó de cuatro disparos a Díaz el 12 de julio de 2018 en el complejo habitacional Cardenal Samoré de Villa Lugano, después se dio a la fuga, descartó el revólver en una alcantarilla y concurrió al famoso boliche Pinar de Rocha, en Ramos Mejía.

"Era él o yo, y creo que cualquier animal hubiera hecho lo mismo", expresó "Pity" ante los medios cuando se entregó a la Policía.

El músico de 54 años está imputado por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, cuya pena va de ocho a 25 años de prisión.