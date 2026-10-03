El cantante Cristian "Pity" Álvarez fue trasladado al hospital psiquiátrico Solar Colonial, ubicado en la localidad bonaerense de Castelar, donde el próximo lunes se le realizará una pericia en el marco del juicio por el crimen de Cristian Díaz, que se mantiene en pausa hasta conocer los resultados.
Trasladaron a Pity Álvarez a un psiquiátrico antes de una pericia crucial para el juicio
El músico fue derivado desde el Hospital Tornú y será evaluado el lunes próximo por el Cuerpo Médico Forense. El resultado determinará si está en condiciones de continuar el proceso por homicidio.