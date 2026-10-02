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Boca aplastó a Unión 3-0 y el equipo del Vasco sigue en racha

El Xeneize goleó en La Bombonera con un Di Lollo de cabeza y un Leonel Flores inspirado que marcó dos golazos. Boca sigue en la pelea por los primeros puestos del Clausura 2026.

Boca Juniors no para. El equipo del Vasco Arruabarrena aplastó este viernes a Unión de Santa Fe 3-0 en La Bombonera, por la undécima fecha del Torneo Clausura 2026, y estiró su racha positiva con otra actuación sólida que dejó al rival sin respuestas.

El Xeneize arrancó mejor y no tardó en demostrarlo. A los 22 minutos, Lautaro Di Lollo se impuso en el juego aéreo y conectó un cabezazo preciso a partir de un centro ejecutado por Leandro Paredes desde la derecha.

El 1-0 fue el premio a un inicio de partido dominante, con Unión sin capacidad para frenar la propuesta local.

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El primer tiempo fue un monólogo azul y oro. Los dirigidos por Arruabarrena manejaron las acciones sin complicaciones, con un Leandro Brey prácticamente sin intervenciones en el arco xeneize, mientras el rival apenas asomó con peligro en los últimos metros.

El ingreso de Leonel Flores en el complemento cambió la dinámica del partido y le dio un nuevo aire ofensivo al equipo.

El juvenil no tardó en hacerse notar. Primero, a los 79 minutos, controló un centro de Leandro Lozano en el área, enganchó hacia el medio para fabricarse el espacio y sacudió un derechazo que no dejó chances al arquero Matías Mansilla.

Pero no fue suficiente para él. En tiempo adicionado, con el partido ya sentenciado, Flores volvió a aparecer desde el vértice izquierdo del área, se hamacó hacia el centro y metió un golazo para cerrar el 3-0 con su firma.

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Dos goles en un mismo partido para el joven que se está ganando un lugar en el equipo.

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Con esta victoria, el Xeneize suma puntos clave en el Grupo A del Clausura y mejora su posición en la tabla anual, que define la clasificación a competencias internacionales de la próxima temporada.

El equipo llega en un gran momento: antes de esta noche había vencido a San Lorenzo 2-0 en el campeonato y eliminado a Racing en los cuartos de final de la Copa Argentina.

Unión, en cambio, sumó su tercera derrota consecutiva y sigue sin encontrar el rumbo en el torneo.

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