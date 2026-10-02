Boca aplastó a Unión 3-0 y el equipo del Vasco sigue en racha

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El primer tiempo fue un monólogo azul y oro. Los dirigidos por Arruabarrena manejaron las acciones sin complicaciones, con un Leandro Brey prácticamente sin intervenciones en el arco xeneize, mientras el rival apenas asomó con peligro en los últimos metros.

El ingreso de Leonel Flores en el complemento cambió la dinámica del partido y le dio un nuevo aire ofensivo al equipo.

El juvenil no tardó en hacerse notar. Primero, a los 79 minutos, controló un centro de Leandro Lozano en el área, enganchó hacia el medio para fabricarse el espacio y sacudió un derechazo que no dejó chances al arquero Matías Mansilla.

Pero no fue suficiente para él. En tiempo adicionado, con el partido ya sentenciado, Flores volvió a aparecer desde el vértice izquierdo del área, se hamacó hacia el centro y metió un golazo para cerrar el 3-0 con su firma.

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Dos goles en un mismo partido para el joven que se está ganando un lugar en el equipo.

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Con esta victoria, el Xeneize suma puntos clave en el Grupo A del Clausura y mejora su posición en la tabla anual, que define la clasificación a competencias internacionales de la próxima temporada.

El equipo llega en un gran momento: antes de esta noche había vencido a San Lorenzo 2-0 en el campeonato y eliminado a Racing en los cuartos de final de la Copa Argentina.

Unión, en cambio, sumó su tercera derrota consecutiva y sigue sin encontrar el rumbo en el torneo.