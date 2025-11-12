Emprendedoras del Sol 2025: Abril Aranda y su app de descuentos que cruza fronteras

tuki dos

Hoy, Tuki cuenta con más de 21.000 usuarios activos y es el club de beneficios de más de 14 empresas e instituciones, entre ellas Veladero, la Universidad Católica de Cuyo, la Mutual de Bancarios y Cerámica San Lorenzo. Además, ocupa el puesto número 7 entre las apps de compras más descargadas del país, compartiendo ranking con gigantes como Mercado Libre y Adidas.

Abril reconoce que el camino no fue fácil. “Lo nuestro es un producto digital, y a veces cuesta hacerlo tangible. Pero la Emprendedora del Sol me dio una gran oportunidad de visibilizar el proyecto y conectarme con otras mujeres que también se animan a crear”, cuenta.

Su participación en el certamen de la Fiesta Nacional del Sol le permitió intercambiar experiencias y fortalecer su confianza. “Fue un desafío enorme pararme frente a una cámara o dar entrevistas. Pero fue muy enriquecedor conocer a otras emprendedoras y ver las distintas realidades que atravesamos", dijo en Mujeres de Impacto (programa que se emitirá el martes 18).

Antes de despedirse, deja un mensaje para las jóvenes sanjuaninas que recién comienzan: “Les diría que se animen a trabajar mientras estudian. Eso te da herramientas, habilidades de comunicación y experiencia real. Cuando terminás la facultad, ya tenés un montón de capacidades ejercitadas que son clave para la vida profesional.”

Con el empuje de su idea, el talento local y una visión que trasciende fronteras, Abril demostró que desde San Juan también se puede innovar y generar impacto. Tuki no solo acerca descuentos: también inspira a toda una nueva generación de emprendedoras.