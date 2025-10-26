"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > elecciones

Elecciones Legislativas: En San Juan, votó el 71% del padrón electoral

Llegada la tarde, repuntó la participación en las escuelas de los sanjuaninos que estaban habilitados para votar.

El domingo fue una fiesta de la democracia en San Juan con la elección de los diputados nacionales que representarán a la provincia en la Cámara Baja del Congreso de la Nación. La gran protagonista de la jornada electoral fue la Boleta Única de Papel (BUP), que con la agilidad, sencillez y transparencia que presentó, se llevó los elogios de los votantes.

A las 18 en punto, se cerraron los comicios y con ellos, las puertas de los 241 establecimientos educativos en los que se votó en la provincia.

Según los datos oficiales proporcionados por la Secretaría Electoral, en San Juan votó el 71% del padrón electoral. El dato es en referencia a los 620.823 sanjuaninos que estuvieron habilitados para votar en estas elecciones de medio término.

Te puede interesar...

El porcentaje en San Juan es un 5% superior a la media nacional, que registró que votó el 66% del padrón electoral.

De los 6 diputados nacionales que tiene San Juan en el Congreso, este domingo renovará 3 bancas, con el retiro de los legisladores Walberto Allende (PJ), Fabiola Aubone (PJ) y María de los Ángeles Moreno (PyT).

image

Temas

Te puede interesar