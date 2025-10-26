Elecciones Legislativas: En San Juan, votó el 71% del padrón electoral

A las 18 en punto, se cerraron los comicios y con ellos, las puertas de los 241 establecimientos educativos en los que se votó en la provincia.

Según los datos oficiales proporcionados por la Secretaría Electoral, en San Juan votó el 71% del padrón electoral. El dato es en referencia a los 620.823 sanjuaninos que estuvieron habilitados para votar en estas elecciones de medio término.