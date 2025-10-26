El domingo fue una fiesta de la democracia en San Juan con la elección de los diputados nacionales que representarán a la provincia en la Cámara Baja del Congreso de la Nación. La gran protagonista de la jornada electoral fue la Boleta Única de Papel (BUP), que con la agilidad, sencillez y transparencia que presentó, se llevó los elogios de los votantes.
Elecciones Legislativas: En San Juan, votó el 71% del padrón electoral
Llegada la tarde, repuntó la participación en las escuelas de los sanjuaninos que estaban habilitados para votar.