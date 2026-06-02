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Bomberos voluntarios: la vocación que no conoce feriados ni sueldos

En San Juan, más de 280 bomberos voluntarios sostienen una tarea clave para la comunidad. Vocación, capacitación permanente y un pedido histórico de reconocimiento.

En cada incendio, accidente o emergencia, hay hombres y mujeres que dejan de lado su descanso, su trabajo o el tiempo con sus familias para responder a un llamado. No cobran un sueldo por hacerlo, pero asumen la misma responsabilidad y el mismo riesgo que cualquier fuerza de emergencia. Este 2 de junio, en el Día Nacional del Bombero Voluntario, la labor de quienes integran los cuarteles sanjuaninos vuelve a quedar en primer plano.

Actualmente, la Federación Sanjuanina de Bomberos Voluntarios reúne a unos 280 integrantes entre efectivos, aspirantes y cadetes distribuidos en los distintos cuarteles de la provincia. Detrás de cada salida hay horas de entrenamiento, capacitación y organización que muchas veces pasan desapercibidas para la comunidad.

"Voluntario significa que no percibe un sueldo por su trabajo, pero eso no quiere decir que no sea un profesional", remarcó el presidente de la Federación de Bomberos Voluntarios, Sergio Cuello, a sanjuan8.com, al describir una actividad que exige preparación constante y compromiso permanente.

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Durante el último año, los bomberos voluntarios tuvieron una intensa actividad en distintos puntos de San Juan. Incendios forestales, siniestros en fábricas, emergencias en recuperadoras del Parque Industrial y numerosos focos en descampados formaron parte de las intervenciones más frecuentes.

Cuello recordó especialmente una semana de febrero en la que llegaron a combatir seis incendios en pocos días, algunos de ellos provocados de manera intencional. "Muchas veces terminábamos de trabajar en un foco y al día siguiente teníamos que volver al mismo lugar porque habían iniciado otro incendio", señaló.

Sin embargo, la función del bombero voluntario ya no se limita exclusivamente a las emergencias. Hoy también cumplen un importante rol social dentro de cada comunidad.

"No solo trabajamos en incendios. Tenemos cadetes de entre 9 y 16 años, enseñamos valores, brindamos capacitaciones en RCP y primeros auxilios, organizamos actividades comunitarias y estamos permanentemente vinculados con la sociedad", explicó.

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Con la llegada del invierno y el aumento de los riesgos asociados a sistemas de calefacción, los cuarteles ya intensifican los trabajos preventivos. La preparación, aseguran, no depende de las estaciones ni de las emergencias del momento.

"La capacitación del bombero es permanente. Se trabaja todo el año, tanto a nivel provincial como nacional e internacional. Los chicos tienen entrenamientos y capacitaciones todas las semanas", destacó Cuello.

Ese nivel de formación resulta clave para enfrentar escenarios cada vez más complejos y para responder con rapidez ante cualquier contingencia.

El desafío de sostener la vocación

La situación económica también impactó en los cuarteles. Muchos voluntarios debieron alejarse temporalmente para priorizar sus trabajos o actividades laborales, especialmente aquellos vinculados a la minería.

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Aun así, desde la Federación destacan que la vocación sigue vigente. "Algunos dejaron de asistir porque tuvieron que salir a buscar el sustento más lejos, pero siguen vinculados y cuando bajan cumplen sus guardias. La vocación está", aseguró.

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Los cuarteles también continúan sosteniéndose mediante donaciones, aportes municipales y algunas campañas solidarias, aunque las tradicionales rifas y colectas disminuyeron considerablemente después de la pandemia y por la situación económica actual.

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Entre los principales anhelos de los bomberos voluntarios aparece una vieja demanda: contar con una legislación provincial que regule su actividad y les otorgue beneficios concretos. "Uno de los grandes proyectos es tener una ley que regule la actividad de los bomberos voluntarios en San Juan y que nos dé beneficios, no solamente obligaciones", sostuvo Cuello.

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Cómo sumarse

Los interesados en incorporarse a los cuarteles pueden acercarse a cualquiera de las instituciones operativas de la provincia. La convocatoria está abierta para hombres y mujeres de entre 18 y 40 años.

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"Lo importante es acercarse y conocer. Esto es una casa de convivencia, estudio y práctica. Después cada uno descubre si realmente tiene vocación para cuidar a la sociedad, los bienes y la vida de las personas", explicó el dirigente.

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La conmemoración de este año también dejó una noticia importante para los Bomberos Voluntarios de Chimbas. Durante la jornada presentaron oficialmente una ambulancia donada desde Estados Unidos, que fue bautizada como "Gastón".

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La unidad permitirá fortalecer la atención prehospitalaria, los traslados y las intervenciones sanitarias en distintos operativos, ampliando la capacidad de respuesta del cuartel. El nuevo móvil representa una herramienta fundamental para una institución que, día tras día, continúa demostrando que la vocación puede ser tan poderosa como cualquier recurso material.

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