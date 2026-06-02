Bomberos voluntarios: la vocación que no conoce feriados ni sueldos

image

Durante el último año, los bomberos voluntarios tuvieron una intensa actividad en distintos puntos de San Juan. Incendios forestales, siniestros en fábricas, emergencias en recuperadoras del Parque Industrial y numerosos focos en descampados formaron parte de las intervenciones más frecuentes.

Cuello recordó especialmente una semana de febrero en la que llegaron a combatir seis incendios en pocos días, algunos de ellos provocados de manera intencional. "Muchas veces terminábamos de trabajar en un foco y al día siguiente teníamos que volver al mismo lugar porque habían iniciado otro incendio", señaló.

Sin embargo, la función del bombero voluntario ya no se limita exclusivamente a las emergencias. Hoy también cumplen un importante rol social dentro de cada comunidad.

"No solo trabajamos en incendios. Tenemos cadetes de entre 9 y 16 años, enseñamos valores, brindamos capacitaciones en RCP y primeros auxilios, organizamos actividades comunitarias y estamos permanentemente vinculados con la sociedad", explicó.

image

Con la llegada del invierno y el aumento de los riesgos asociados a sistemas de calefacción, los cuarteles ya intensifican los trabajos preventivos. La preparación, aseguran, no depende de las estaciones ni de las emergencias del momento.

"La capacitación del bombero es permanente. Se trabaja todo el año, tanto a nivel provincial como nacional e internacional. Los chicos tienen entrenamientos y capacitaciones todas las semanas", destacó Cuello.

Ese nivel de formación resulta clave para enfrentar escenarios cada vez más complejos y para responder con rapidez ante cualquier contingencia.

El desafío de sostener la vocación

La situación económica también impactó en los cuarteles. Muchos voluntarios debieron alejarse temporalmente para priorizar sus trabajos o actividades laborales, especialmente aquellos vinculados a la minería.

image

Aun así, desde la Federación destacan que la vocación sigue vigente. "Algunos dejaron de asistir porque tuvieron que salir a buscar el sustento más lejos, pero siguen vinculados y cuando bajan cumplen sus guardias. La vocación está", aseguró.

image

Los cuarteles también continúan sosteniéndose mediante donaciones, aportes municipales y algunas campañas solidarias, aunque las tradicionales rifas y colectas disminuyeron considerablemente después de la pandemia y por la situación económica actual.

image

Entre los principales anhelos de los bomberos voluntarios aparece una vieja demanda: contar con una legislación provincial que regule su actividad y les otorgue beneficios concretos. "Uno de los grandes proyectos es tener una ley que regule la actividad de los bomberos voluntarios en San Juan y que nos dé beneficios, no solamente obligaciones", sostuvo Cuello.

image

Cómo sumarse

Los interesados en incorporarse a los cuarteles pueden acercarse a cualquiera de las instituciones operativas de la provincia. La convocatoria está abierta para hombres y mujeres de entre 18 y 40 años.

image

"Lo importante es acercarse y conocer. Esto es una casa de convivencia, estudio y práctica. Después cada uno descubre si realmente tiene vocación para cuidar a la sociedad, los bienes y la vida de las personas", explicó el dirigente.

image

La conmemoración de este año también dejó una noticia importante para los Bomberos Voluntarios de Chimbas. Durante la jornada presentaron oficialmente una ambulancia donada desde Estados Unidos, que fue bautizada como "Gastón".

image

La unidad permitirá fortalecer la atención prehospitalaria, los traslados y las intervenciones sanitarias en distintos operativos, ampliando la capacidad de respuesta del cuartel. El nuevo móvil representa una herramienta fundamental para una institución que, día tras día, continúa demostrando que la vocación puede ser tan poderosa como cualquier recurso material.