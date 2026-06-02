CAVIG registró una tendencia sostenida de aumento en las denuncias de violencia

Sin embargo, Ruiz fue cauta al momento de interpretar esos números. Señaló que todavía no existe un estudio que permita determinar si el incremento responde a una mayor cantidad de hechos violentos o a una mayor predisposición de las víctimas para denunciar.

"No sabría decir si es que los hechos han aumentado o la gente denuncia más", sostuvo.

Lo que sí muestran los registros es que las lesiones físicas continúan siendo el delito más denunciado dentro de las causas que tramita CAVIG. Según explicó la coordinadora, esto ocurre porque la violencia física suele ser la manifestación más visible de un proceso que comenzó mucho antes.

"La violencia no siempre comienza con un golpe. Empieza de manera sutil con violencia psicológica, económica o ambiental y recién después se manifiesta físicamente", explicó.

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Para muchas víctimas, agregó, la denuncia llega cuando las agresiones ya dejaron marcas visibles y la situación deja de poder ocultarse dentro del ámbito privado.

Otro de los aspectos que preocupa a quienes trabajan diariamente con estas situaciones es la persistencia de factores que incrementan el riesgo de violencia extrema. Ruiz señaló especialmente el consumo de estupefacientes y la presencia de armas de fuego en contextos conflictivos.

"No es la causa de la violencia, pero sí sabemos que incrementa el riesgo", indicó.

Desde la UFI también observan una importante cantidad de incumplimientos de medidas judiciales de restricción o prohibición de acercamiento, situaciones que derivan en nuevas investigaciones por desobediencia a la autoridad.

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En paralelo, la funcionaria destacó que uno de los mayores desafíos sigue siendo sostener a las víctimas dentro del proceso judicial. Muchas mujeres logran dar el difícil paso de denunciar, pero luego retroceden debido a la dependencia emocional, el miedo o la permanencia dentro del denominado círculo de violencia.

"Reconocerse como víctima, tomar la decisión de denunciar y sostener el proceso es muy difícil", afirmó.

La realidad que reflejan los números de CAVIG también muestra un fuerte componente de género: aproximadamente el 80% de las víctimas que llegan al sistema son mujeres y una proporción similar de los denunciados son hombres.

En ese contexto, Ruiz insistió en la importancia de denunciar y de intervenir tempranamente, incluso antes de que la violencia alcance niveles más graves.

"Siempre es preferible que sobren las denuncias y no que falten", concluyó.