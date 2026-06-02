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Condenado por injurias, pero sin límites en redes: el caso del expolicia tiktoker, cerrado

La Justicia lo encontró culpable de injuriar al exjefe de Policía Walter Martínez. Sin embargo, rechazó limitar su actividad en redes, donde construyó una audiencia propia con un perfil difícil de encasillar.

La condena contra Gabriel Riveros Alday por injurias cerró una extensa disputa judicial con el exjefe de la Policía de San Juan, Walter Martínez. Sin embargo, el fallo dejó un dato que trasciende lo estrictamente judicial: el expolicía podrá seguir utilizando sus redes sociales sin restricciones.

El juez Matías Parrón lo encontró culpable del delito de injurias y le impuso una multa de 20.000 pesos, pero rechazó el pedido de la querella para que eliminara publicaciones, se retractara públicamente o tuviera prohibido referirse a Martínez en internet.

La decisión vuelve a poner la atención sobre una figura que, desde hace años, construyó una importante presencia en redes sociales. Riveros Alday no encaja fácilmente en la categoría de influencer tradicional. Su contenido mezcla mensajes religiosos, reflexiones personales, denuncias, reclamos sociales, críticas a instituciones, indirectas, transmisiones en vivo y publicaciones con tono humorístico.

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Esa combinación le permitió formar una audiencia propia en San Juan, donde cada una de sus intervenciones suele generar repercusiones, adhesiones y también cuestionamientos.

La causa se originó por publicaciones en las que vinculó a Martínez con presuntos hechos de corrupción y con la causa por desvío de fondos que tuvo como protagonista al extesorero policial Oscar Vanetti. Durante el juicio se acreditó que el exjefe policial nunca estuvo imputado en ese expediente y que Riveros Alday no presentó pruebas que respaldaran esas afirmaciones.

Aunque la Justicia consideró que existieron expresiones injuriantes y dictó una condena, decidió no avanzar sobre su actividad digital. De esa manera, el expolicía conservará el manejo total de sus perfiles y podrá continuar generando contenido como lo hizo hasta ahora.

Los fundamentos completos de la sentencia se conocerán el próximo 24 de junio. Mientras tanto, el caso deja una discusión abierta sobre los límites entre la opinión, la crítica pública y la responsabilidad de quienes utilizan las redes sociales como principal herramienta de comunicación.

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