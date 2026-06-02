La condena contra Gabriel Riveros Alday por injurias cerró una extensa disputa judicial con el exjefe de la Policía de San Juan, Walter Martínez. Sin embargo, el fallo dejó un dato que trasciende lo estrictamente judicial: el expolicía podrá seguir utilizando sus redes sociales sin restricciones.
Condenado por injurias, pero sin límites en redes: el caso del expolicia tiktoker, cerrado
La Justicia lo encontró culpable de injuriar al exjefe de Policía Walter Martínez. Sin embargo, rechazó limitar su actividad en redes, donde construyó una audiencia propia con un perfil difícil de encasillar.