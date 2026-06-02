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Hualilán produjo sus primeras barras de oro y marca un hito para la minería sanjuanina

Challenger Gold concretó la primera colada de doré en el proyecto ubicado en Ullum. La empresa destacó el apoyo del Gobierno de San Juan y anunció el avance de nuevas etapas de producción.

La empresa Challenger Gold anunció la obtención de las primeras barras de doré provenientes del proyecto aurífero Hualilán, ubicado en la provincia de San Juan, un hecho que representa el inicio de la producción de oro y un paso clave en el desarrollo de uno de los emprendimientos mineros más importantes de la región.

La primera colada se realizó en el marco del acuerdo de procesamiento firmado con Casposo Argentina Mining Limited, que permite tratar el mineral extraído en la planta ubicada en Calingasta. Según informó la compañía, durante esta etapa inicial se procesaron unas 15.000 toneladas de mineral, obteniéndose aproximadamente 200 kilogramos de doré, con un contenido estimado de 500 onzas de oro y 6.000 onzas de plata.

El presidente de Challenger Gold, Eduardo Elsztain, destacó el respaldo brindado por las autoridades provinciales para alcanzar este objetivo.

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“Deseamos reconocer y agradecer al Gobierno de San Juan, especialmente al gobernador Marcelo Orrego y al ministro de Minería Juan Pablo Perea, por su invaluable apoyo. Este logro no habría sido posible sin su acompañamiento”, expresó.

Por su parte, el director ejecutivo de la compañía, Kris Knauer, afirmó que este acontecimiento marca la transición de Challenger Gold desde una empresa exploradora a una productora de oro.

“Las primeras barras de doré representan un momento transformador para la compañía. Además de validar el potencial del proyecto, generan los primeros ingresos genuinos que permitirán financiar las próximas etapas de crecimiento”, señaló.

La empresa informó que durante los primeros días de operación se trabajó con mineral de menor ley para reducir riesgos operativos y optimizar el funcionamiento de la planta. Aun así, las recuperaciones de oro y plata alcanzaron e incluso superaron las previsiones iniciales.

Con la estabilización del proceso, Challenger Gold comenzará a procesar material de mayor ley, lo que podría traducirse en una mejora de los niveles de producción durante los próximos meses.

Avances en el tajo Magnata

En paralelo, la compañía confirmó que continúa acelerando las tareas mineras en el sector Magnata, donde ya se concretó con éxito la primera voladura de producción.

La estrategia busca adelantar el cronograma de explotación y fortalecer el desarrollo integral del proyecto Hualilán, considerado uno de los yacimientos de oro más prometedores de San Juan.

Desde la empresa señalaron que los ingresos obtenidos por la venta de este primer doré constituyen una fuente de financiamiento clave para continuar con las campañas de perforación y avanzar hacia la futura construcción de las instalaciones definitivas del proyecto.

Con este primer paso productivo, Hualilán comienza una nueva etapa que consolida su potencial para convertirse en uno de los principales productores de oro de la provincia.

FUENTE: challengergold.com

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