A nivel nacional, la participación electoral fue del 66%

Para el oficialismo, el desafío pasaba por conquistar al tercio de votantes indecisos, clave para ampliar su representación en la Cámara de Diputados y el Senado. Según los primeros análisis, La Libertad Avanza habría logrado consolidar su presencia en el Congreso, aunque no alcanzaría la mayoría absoluta y dependería de acuerdos con aliados.

En el caso de Fuerza Patria, la elección fue considerada determinante. Los resultados ofrecerán una radiografía del estado actual del peronismo, con la vista puesta en una eventual reconstrucción política hacia las presidenciales de 2027.

La sorpresa podría provenir de Provincias Unidas, el espacio conformado por los gobernadores de Córdoba, Santa Fe, Corrientes, Jujuy y Chubut. Este frente, que se presenta como alternativa a los bloques libertario y kirchnerista, participó por primera vez en una elección nacional con la meta de consolidarse y proyectar un candidato presidencial propio.