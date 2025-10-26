De acuerdo con fuentes oficiales, a las 17 horas —una hora antes del cierre de los comicios— ya había votado el 58,5% del padrón electoral en todo el país. En el último corte, realizado a las 13.30, la participación apenas superaba el 41%, por lo que se registró una fuerte afluencia de electores durante la tarde.
A nivel nacional, la participación electoral fue del 66%
Los comicios cerraron en todo el país con una participación superior al 66%. Por primera vez se utilizó la Boleta Única de Papel para elegir diputados y senadores.