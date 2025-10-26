"
A nivel nacional, la participación electoral fue del 66%

Los comicios cerraron en todo el país con una participación superior al 66%. Por primera vez se utilizó la Boleta Única de Papel para elegir diputados y senadores.

De acuerdo con fuentes oficiales, a las 17 horas —una hora antes del cierre de los comicios— ya había votado el 58,5% del padrón electoral en todo el país. En el último corte, realizado a las 13.30, la participación apenas superaba el 41%, por lo que se registró una fuerte afluencia de electores durante la tarde.

Según datos oficiales, difundidos apenas terminó el escrutinio, la participación en el proceso electoral de hoy fue del 66%, uno de los valores más bajos a nivel nacional desde el retorno de la democracia. Con ese número, el ausentismo alcanzó el 34% y sobre las 35.987.634 del padrón, se puede concluir que de 12.235.796 electores decidieron no votar.

Tras el cierre de las urnas, se abrió una nueva etapa de expectativa por los resultados de las elecciones legislativas 2025, que definirán la próxima composición del Congreso de la Nación. Esta fue la primera elección nacional con Boleta Única de Papel (BUP), sistema aprobado con el objetivo de reducir los gastos electorales y modernizar el proceso de votación.

Para el oficialismo, el desafío pasaba por conquistar al tercio de votantes indecisos, clave para ampliar su representación en la Cámara de Diputados y el Senado. Según los primeros análisis, La Libertad Avanza habría logrado consolidar su presencia en el Congreso, aunque no alcanzaría la mayoría absoluta y dependería de acuerdos con aliados.

En el caso de Fuerza Patria, la elección fue considerada determinante. Los resultados ofrecerán una radiografía del estado actual del peronismo, con la vista puesta en una eventual reconstrucción política hacia las presidenciales de 2027.

La sorpresa podría provenir de Provincias Unidas, el espacio conformado por los gobernadores de Córdoba, Santa Fe, Corrientes, Jujuy y Chubut. Este frente, que se presenta como alternativa a los bloques libertario y kirchnerista, participó por primera vez en una elección nacional con la meta de consolidarse y proyectar un candidato presidencial propio.

