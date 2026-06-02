Con el trabajo articulado entre el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, el Ministerio de Educación y la Cámara Olivícola, la Escuela de Fruticultura y Enología accedió a una máquina para elaborar aceite de oliva, otorgada en comodato por la Universidad Católica de Cuyo.
Donaron una máquina para hacer aceite de oliva a la Escuela de Enología
La Escuela de Fruticultura y Enología accedió a una máquina para elaborar aceite de oliva, otorgada en comodato por la Universidad Católica de Cuyo.