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Donaron una máquina para hacer aceite de oliva a la Escuela de Enología

La Escuela de Fruticultura y Enología accedió a una máquina para elaborar aceite de oliva, otorgada en comodato por la Universidad Católica de Cuyo.

Con el trabajo articulado entre el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, el Ministerio de Educación y la Cámara Olivícola, la Escuela de Fruticultura y Enología accedió a una máquina para elaborar aceite de oliva, otorgada en comodato por la Universidad Católica de Cuyo.

En la jornada de hoy, funcionarios del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, del Ministerio de Educación y miembros de la Cámara Olivícola visitaron la Escuela de Fruticultura y Enología para presenciar el primer proceso de elaboración de aceite de oliva con la nueva máquina adquirida.

En este contexto, se motivó a los alumnos y docentes de la institución a participar de la próxima edición del concurso internacional ArgOliva. La producción de aceite de oliva que realizaron hoy contó con la donación de aceitunas por parte de la Cámara Olivícola.

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Esta iniciativa impulsada a partir del trabajo interministerial se enmarca en los valores de la gestión del gobernador Marcelo Orrego, que entre sus ejes promueve la educación técnica para brindar a los alumnos herramientas para una posterior salida laboral. Además, se continúa fortaleciendo la articulación público-privada, coordinando acciones con instituciones como la Cámara Olivícola y la Universidad Católica de Cuyo.

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