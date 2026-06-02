Donaron una máquina para hacer aceite de oliva a la Escuela de Enología

En la jornada de hoy, funcionarios del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, del Ministerio de Educación y miembros de la Cámara Olivícola visitaron la Escuela de Fruticultura y Enología para presenciar el primer proceso de elaboración de aceite de oliva con la nueva máquina adquirida.

En este contexto, se motivó a los alumnos y docentes de la institución a participar de la próxima edición del concurso internacional ArgOliva. La producción de aceite de oliva que realizaron hoy contó con la donación de aceitunas por parte de la Cámara Olivícola.