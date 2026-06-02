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La escuela de tiro sumó deportistas de cara a los Juegos Evita

Los entrenamientos de tiro en la provincia se reactivaron con doce jóvenes con el objetivo puesto en la cita de los Juegos Evita en La Feliz.

La escuela de tiro provincial comenzó con el proceso de incorporación y entrenamiento de jóvenes atletas locales. Las actividades se desarrollan desde hace dos semanas con el objetivo de conformar los equipos para las próximas competencias nacionales. Las prácticas están coordinadas por los profesores de la disciplina Lara Méndez y Mario Riveros .

La planificación de este año está enfocada en los Juegos Evita Juveniles que representan la principal competencia de Argentina. El certamen se realizará del 2 al 7 de noviembre en Mar del Plata. La convocatoria sumó hasta el momento a doce deportistas (tres mujeres y nueve varones) de las categorías requeridas.

El cuerpo técnico busca consolidar la base de tiradores tras el recambio generacional de la escuela. Los entrenamientos actuales se vienen realizando los sábados y forman parte de los programas oficiales de preparación deportiva Prodetiro 2026 (Programa Nacional de Desarrollo del Tiro Deportivo Juvenil en Argentina).

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