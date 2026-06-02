La escuela de tiro provincial comenzó con el proceso de incorporación y entrenamiento de jóvenes atletas locales. Las actividades se desarrollan desde hace dos semanas con el objetivo de conformar los equipos para las próximas competencias nacionales. Las prácticas están coordinadas por los profesores de la disciplina Lara Méndez y Mario Riveros .
La escuela de tiro sumó deportistas de cara a los Juegos Evita
Los entrenamientos de tiro en la provincia se reactivaron con doce jóvenes con el objetivo puesto en la cita de los Juegos Evita en La Feliz.