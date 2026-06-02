La escuela de tiro sumó deportistas de cara a los Juegos Evita

La planificación de este año está enfocada en los Juegos Evita Juveniles que representan la principal competencia de Argentina. El certamen se realizará del 2 al 7 de noviembre en Mar del Plata. La convocatoria sumó hasta el momento a doce deportistas (tres mujeres y nueve varones) de las categorías requeridas.

El cuerpo técnico busca consolidar la base de tiradores tras el recambio generacional de la escuela. Los entrenamientos actuales se vienen realizando los sábados y forman parte de los programas oficiales de preparación deportiva Prodetiro 2026 (Programa Nacional de Desarrollo del Tiro Deportivo Juvenil en Argentina).