Hasta 25% menos: el incentivo para que más sanjuaninos corran el IRONMAN

Luego, en una segunda etapa que se extenderá hasta el 1 de octubre, quienes participen en el 51.50 accederán a una rebaja del 15%, mientras que los inscriptos en el IRONMAN Full tendrán un 20% de descuento.

Una vez realizada la preinscripción y verificado el cumplimiento de los requisitos de residencia, la organización enviará por correo electrónico un código promocional que deberá utilizarse al momento de concretar la inscripción oficial.

Desde el Gobierno provincial destacaron que esta iniciativa forma parte de la política de promoción deportiva que impulsa la gestión de Marcelo Orrego, con el objetivo de fortalecer la participación de deportistas sanjuaninos en eventos internacionales que tienen a la provincia como sede.

Los organizadores recordaron que los datos aportados por los participantes serán utilizados únicamente para cuestiones vinculadas a la organización y cobertura del evento, bajo estrictos criterios de confidencialidad.