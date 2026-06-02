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Hasta 25% menos: el incentivo para que más sanjuaninos corran el IRONMAN

Los atletas locales podrán acceder a rebajas de hasta el 25% para participar del IRONMAN y el 51.50. La preinscripción ya está habilitada. #IRONMANSanJuan #Triatlón #DeporteSJ

El Gobierno de San Juan y la organización de IRONMAN anunciaron un beneficio exclusivo para los atletas residentes en la provincia que deseen participar de las competencias programadas para noviembre de 2026. La medida busca fomentar la presencia de deportistas locales en uno de los eventos de triatlón más importantes del mundo.

El beneficio alcanza a las pruebas 51.50 San Juan, que se disputará el viernes 30 de octubre, y al IRONMAN San Juan Full, previsto para el domingo 1 de noviembre de 2026. Para acceder a las tarifas promocionales, los interesados deberán completar una preinscripción online. La organización estableció dos etapas con diferentes porcentajes de descuento.

En una primera instancia, vigente hasta el 1 de julio, los atletas podrán obtener un 25% de descuento para cualquiera de las dos distancias.

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Luego, en una segunda etapa que se extenderá hasta el 1 de octubre, quienes participen en el 51.50 accederán a una rebaja del 15%, mientras que los inscriptos en el IRONMAN Full tendrán un 20% de descuento.

Una vez realizada la preinscripción y verificado el cumplimiento de los requisitos de residencia, la organización enviará por correo electrónico un código promocional que deberá utilizarse al momento de concretar la inscripción oficial.

Desde el Gobierno provincial destacaron que esta iniciativa forma parte de la política de promoción deportiva que impulsa la gestión de Marcelo Orrego, con el objetivo de fortalecer la participación de deportistas sanjuaninos en eventos internacionales que tienen a la provincia como sede.

Los organizadores recordaron que los datos aportados por los participantes serán utilizados únicamente para cuestiones vinculadas a la organización y cobertura del evento, bajo estrictos criterios de confidencialidad.

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