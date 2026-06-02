El Gobierno de San Juan y la organización de IRONMAN anunciaron un beneficio exclusivo para los atletas residentes en la provincia que deseen participar de las competencias programadas para noviembre de 2026. La medida busca fomentar la presencia de deportistas locales en uno de los eventos de triatlón más importantes del mundo.
Hasta 25% menos: el incentivo para que más sanjuaninos corran el IRONMAN
Los atletas locales podrán acceder a rebajas de hasta el 25% para participar del IRONMAN y el 51.50. La preinscripción ya está habilitada. #IRONMANSanJuan #Triatlón #DeporteSJ