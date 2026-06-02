Conferencia de prensa: darán detalles de los casos de violencia de género en San Juan

En cuanto a la calificación de los delitos investigados sobre esas 1.270 denuncias concretas, el mapa de la violencia se compone de la siguiente manera:

Lesiones: 610 casos (el delito más frecuente).

Desobediencia a una orden judicial: 259 casos.

Amenazas: 184 casos.

En una proporción menor, el informe también registra delitos vinculados a abuso sexual, hurto, daño, impedimento de contacto, robo y violación de domicilio, entre otros. Desde el plano institucional, las autoridades aclararon que la información estadística ofrece una referencia cuantitativa objetiva para comprender este fenómeno complejo y fortalecer el sistema judicial, sin sustituir los procesos investigativos individuales.

Operativos, detenciones y asistencia las 24 horas

La articulación operativa entre la investigación penal y el resguardo de las víctimas se tradujo en medidas concretas durante este período. A través del trabajo de la Brigada CAVIG, se ejecutaron 558 medidas tuitivas (de protección), 269 allanamientos y se concretaron 76 detenciones de presuntos agresores.

Asimismo, el documento pone de manifiesto la complejidad de la dinámica propia de estos procesos al registrar entrevistas, comparecencias y retractaciones, lo que vuelve indispensable un abordaje integral e interdisciplinario.

Para sostener esta estructura, CAVIG funciona con un esquema permanente: fiscales, ayudantes fiscales, personal policial y profesionales de la psicología, medicina y trabajo social desarrollan tareas coordinadas las 24 horas del día, los 365 días del año, garantizando una intervención oportuna frente a cada problemática.