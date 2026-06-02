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Conferencia de prensa: darán detalles de los casos de violencia de género en San Juan

Los fiscales coordinadores de CAVIG, Dr. Alberto Martínez y Dra. Claudia Ruiz, brindarán el informe este martes a las 11 en Tribunales. Expondrán el relevamiento estadístico de los primeros cinco meses del año.

Este martes 2 de junio, a las 11 horas, en el primer piso del edificio de Tribunales, el Ministerio Público Fiscal llevará a cabo una conferencia de prensa clave para exponer la realidad de la violencia intrafamiliar y de género en la provincia. Los fiscales coordinadores del Centro de Abordaje y Contención de Violencia Intrafamiliar y de Género (CAVIG), el Dr. Alberto Martínez y la Dra. Claudia Ruiz, serán los encargados de brindar los detalles del informe estadístico correspondiente al período enero–mayo de 2026.

El relevamiento constituye una herramienta relevante para analizar la demanda judicial y optimizar las respuestas institucionales de la Unidad Fiscal de Investigación (UFI). En los primeros cinco meses de este año, el centro registró un total de 6.691 atenciones, una cifra que comprende asesoramientos, orientaciones, formularios de protección, denuncias, entrevistas, actas de comparecencia y retractaciones.

Radiografía de la demanda: asesoramientos y denuncias

El informe refleja una demanda sostenida de contención y acceso a los mecanismos de resguardo en San Juan. El volumen principal de atención estuvo concentrado en los 2.498 asesoramientos y orientaciones, seguidos por 1.545 formularios de protección y 1.270 denuncias formalizadas.

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En cuanto a la calificación de los delitos investigados sobre esas 1.270 denuncias concretas, el mapa de la violencia se compone de la siguiente manera:

  • Lesiones: 610 casos (el delito más frecuente).

  • Desobediencia a una orden judicial: 259 casos.

  • Amenazas: 184 casos.

En una proporción menor, el informe también registra delitos vinculados a abuso sexual, hurto, daño, impedimento de contacto, robo y violación de domicilio, entre otros. Desde el plano institucional, las autoridades aclararon que la información estadística ofrece una referencia cuantitativa objetiva para comprender este fenómeno complejo y fortalecer el sistema judicial, sin sustituir los procesos investigativos individuales.

Operativos, detenciones y asistencia las 24 horas

La articulación operativa entre la investigación penal y el resguardo de las víctimas se tradujo en medidas concretas durante este período. A través del trabajo de la Brigada CAVIG, se ejecutaron 558 medidas tuitivas (de protección), 269 allanamientos y se concretaron 76 detenciones de presuntos agresores.

Asimismo, el documento pone de manifiesto la complejidad de la dinámica propia de estos procesos al registrar entrevistas, comparecencias y retractaciones, lo que vuelve indispensable un abordaje integral e interdisciplinario.

Para sostener esta estructura, CAVIG funciona con un esquema permanente: fiscales, ayudantes fiscales, personal policial y profesionales de la psicología, medicina y trabajo social desarrollan tareas coordinadas las 24 horas del día, los 365 días del año, garantizando una intervención oportuna frente a cada problemática.

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