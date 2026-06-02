Este martes 2 de junio, a las 11 horas, en el primer piso del edificio de Tribunales, el Ministerio Público Fiscal llevará a cabo una conferencia de prensa clave para exponer la realidad de la violencia intrafamiliar y de género en la provincia. Los fiscales coordinadores del Centro de Abordaje y Contención de Violencia Intrafamiliar y de Género (CAVIG), el Dr. Alberto Martínez y la Dra. Claudia Ruiz, serán los encargados de brindar los detalles del informe estadístico correspondiente al período enero–mayo de 2026.
Conferencia de prensa: darán detalles de los casos de violencia de género en San Juan
Los fiscales coordinadores de CAVIG, Dr. Alberto Martínez y Dra. Claudia Ruiz, brindarán el informe este martes a las 11 en Tribunales. Expondrán el relevamiento estadístico de los primeros cinco meses del año.