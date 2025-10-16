"
San Juan 8 > San Juan > Elecciones 2025

Elecciones 2025: estos son los documentos válidos para votar

El Ministerio de Gobierno recordó cuáles son las versiones del DNI que podrán presentarse en las mesas de votación el domingo 26 de octubre. El DNI digital no será aceptado.

De cara a las elecciones generales del próximo domingo 26 de octubre de 2025, el Ministerio de Gobierno, a través de la Dirección de Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, informó cuáles son los documentos habilitados para votar.

Podrán presentarse las siguientes versiones del Documento Nacional de Identidad:

  • DNI tarjeta.
  • DNI tarjeta de libreta celeste con la leyenda “no válido para votar” y sin especificación de ejemplar.
  • DNI libreta celeste.
  • DNI libreta verde.
  • Libreta de enrolamiento.
  • Libreta cívica.

Desde la cartera se recordó que el ejemplar del documento debe ser igual o posterior al que figura en el padrón electoral, ya que los documentos anteriores no serán válidos.

Además, se aclaró que el DNI digital, disponible en dispositivos móviles a través de aplicaciones oficiales, no podrá utilizarse para votar, por lo que se recomienda llevar el documento físico correspondiente el día de los comicios.

