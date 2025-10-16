De cara a las elecciones generales del próximo domingo 26 de octubre de 2025, el Ministerio de Gobierno, a través de la Dirección de Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, informó cuáles son los documentos habilitados para votar.
Elecciones 2025: estos son los documentos válidos para votar
El Ministerio de Gobierno recordó cuáles son las versiones del DNI que podrán presentarse en las mesas de votación el domingo 26 de octubre. El DNI digital no será aceptado.