Elecciones 2025: cómo consultar dónde vas a votar en San Juan

El padrón definitivo ya está disponible y es clave que los electores verifiquen su lugar de votación. Según la Justicia Electoral, los cambios en las mesas son mínimos este año, pero siempre es recomendable confirmar antes de asistir.

En San Juan, más de 600.000 ciudadanos están habilitados para votar. La consulta se realiza de manera rápida y online en el sitio oficial www.padron.gob.ar. Para acceder, el elector debe ingresar su número de DNI y su género.