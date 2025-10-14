"
Elecciones 2025: cómo consultar dónde vas a votar en San Juan

El padrón electoral de San Juan ya está disponible. Consultá online tu escuela, mesa y número de orden para votar el 26 de octubre.

Faltan pocas semanas para las elecciones legislativas del 26 de octubre de 2025 en Argentina, donde se renovarán 127 bancas de la Cámara de Diputados y 24 del Senado. En la provincia de San Juan, los ciudadanos deberán elegir a los representantes de 3 bancas de la Cámara baja.

El padrón definitivo ya está disponible y es clave que los electores verifiquen su lugar de votación. Según la Justicia Electoral, los cambios en las mesas son mínimos este año, pero siempre es recomendable confirmar antes de asistir.

En San Juan, más de 600.000 ciudadanos están habilitados para votar. La consulta se realiza de manera rápida y online en el sitio oficial www.padron.gob.ar. Para acceder, el elector debe ingresar su número de DNI y su género.

Pasos para consultar:

  • Ingresar a www.padron.gob.ar.

  • Escribir el número de DNI y el código de seguridad que aparece en pantalla.

  • Verificar escuela, mesa y número de orden.

  • Si no aparecés o detectás algún error, comunicarte al 0800-999-0000. El plazo para realizar correcciones vence el 15 de octubre.

Verificar el padrón es un paso clave para asegurar que la participación en las elecciones sea correcta y sin inconvenientes.

