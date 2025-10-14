Tras su encuentro con Donald Trump en la Casa Blanca, el presidente Javier Milei utilizó sus redes sociales para agradecer el respaldo de Estados Unidos y enviar un contundente mensaje con tono de advertencia de cara a las próximas elecciones legislativas: el apoyo de la principal potencia mundial está directamente atado a que Argentina no regrese al "populismo".
Milei, en línea con Trump: "Si volvemos al populismo, EE.UU. dejará de apoyar"
El presidente publicó un mensaje en su cuenta de X agradeciéndole a su par norteamericano y ratificó sus dichos en la Casa Blanca. "La situación es clarísima", apuntó el jefe de Estado, con tinte electoral.