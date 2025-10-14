La racha que cortó San Martín que lo invita a soñar con la permanencia

La victoria en el Pedro Bidegain no sólo trajo alivio por Pueblo Viejo, sino también le permitió al equipo de Leandro Romagnoli sacarse de encima una pesada mochila de casi un año sin poder ganar fuera de San Juan.

El último triunfo de San Martín fuera de su provincia por ligas data del 20 de octubre de 2024, cuando superó a Patronato de Paraná por 3 a 0 en el marco de la penúltima fecha del torneo de la Primera Nacional de ese año, que después lo catapultó a la Primera División.