El gol del Pulpo Diego González a San Lorenzo, cerca del final del partido, fue la señal que todo el mundo Verdinegro esperaba para permitirse soñar con que la permanencia en primera división todavía es posible. Ese tanto, que llevó a San Martín de San Juan a ponerle fin a una larga racha sin ganar como visitante, fue el premio a la constante lucha que viene dando el verdinegro.
La racha que cortó San Martín que lo invita a soñar con la permanencia
El triunfo ante San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro no sólo le permitió al equipo de Pipi Romagnoli cortar con una larga racha, sino que puede significar un envión muy importante para la recta final del torneo.