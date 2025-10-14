"
La racha que cortó San Martín que lo invita a soñar con la permanencia

El triunfo ante San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro no sólo le permitió al equipo de Pipi Romagnoli cortar con una larga racha, sino que puede significar un envión muy importante para la recta final del torneo.

El gol del Pulpo Diego González a San Lorenzo, cerca del final del partido, fue la señal que todo el mundo Verdinegro esperaba para permitirse soñar con que la permanencia en primera división todavía es posible. Ese tanto, que llevó a San Martín de San Juan a ponerle fin a una larga racha sin ganar como visitante, fue el premio a la constante lucha que viene dando el verdinegro.

La victoria en el Pedro Bidegain no sólo trajo alivio por Pueblo Viejo, sino también le permitió al equipo de Leandro Romagnoli sacarse de encima una pesada mochila de casi un año sin poder ganar fuera de San Juan.

El último triunfo de San Martín fuera de su provincia por ligas data del 20 de octubre de 2024, cuando superó a Patronato de Paraná por 3 a 0 en el marco de la penúltima fecha del torneo de la Primera Nacional de ese año, que después lo catapultó a la Primera División.

Ese día, el equipo que dirigía Raúl Antuña formó con Matías Borgogno; Alejandro Molina, Rodrigo Cáseres, Julián Marchio, Dante Álvarez; Tomás Escalante, Gino Olguín, Enzo Avaro, Jonathan Zacaría; Lucas Acosta y Nazareno Fúnez. Los tantos fueron anotados por Fúnez, Marchio y el ingresado Maximiliano Gutiérrez.

El sábado pasado, ante San Lorenzo, el Verdinegrologró ganar por primera vez como visitante desde su regreso a Primera División y además tomó aire de cara a lo que viene, que será el choque ante Independiente, el domingo a las 18 en el Hilario Sánchez, y luego el Clásico de Cuyo ante Godoy Cruz en Mendoza.

FUENTE: TyC

