El Zonda, otra vez epicentro del automovilismo con show completo
El TC2000 vuelve al Zonda con un fin de semana cargado de acción. Tres categorías, figuras del automovilismo y un cronograma intenso marcan el regreso al circuito más emblemático.
El automovilismo vuelve a tomar protagonismo en San Juan con el regreso del TC2000 al Autódromo El Zonda Eduardo Copello, en el marco de la segunda fecha del campeonato. La presentación oficial se realizó en el Estadio Aldo Cantoni, donde autoridades provinciales, dirigentes y pilotos anticiparon un fin de semana que promete espectáculo en pista y una fuerte convocatoria de público.
El evento no llega solo: junto al TC2000 también competirán el Top Race y la Fórmula Nacional, en una propuesta que reúne a tres de las principales categorías del país. La actividad comenzó con entrenamientos y se extenderá durante todo el fin de semana, con finales programadas para el domingo.
Desde la organización destacaron el valor histórico del circuito sanjuanino dentro del calendario nacional. Pilotos y dirigentes coincidieron en que El Zonda es uno de los trazados más exigentes y emblemáticos del país, donde cada error se paga caro y cada vuelta exige precisión.
En lo deportivo, la expectativa está puesta en un parque automotor renovado, con los nuevos SUV de 500 caballos de potencia que marcan una nueva etapa para la categoría. A eso se suma la presencia de pilotos experimentados y jóvenes que buscarán destacarse en un escenario que suele marcar diferencias.
El cronograma prevé jornadas intensas desde temprano. El sábado estará centrado en entrenamientos y clasificaciones, mientras que el domingo concentrará las finales de las distintas categorías, con el plato fuerte del TC2000 pasado el mediodía.
En paralelo, la organización dispuso un esquema de venta de entradas y accesos para facilitar la llegada del público, con distintos sectores habilitados y opciones de promoción. La expectativa oficial apunta a una convocatoria masiva, consolidando a San Juan como plaza fuerte del automovilismo nacional.
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Con historia, velocidad y un circuito que no da margen para errores, El Zonda vuelve a ser escenario de un fin de semana que combina tradición y presente en el deporte motor argentino.