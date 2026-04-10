El Zonda, otra vez epicentro del automovilismo con show completo

En lo deportivo, la expectativa está puesta en un parque automotor renovado, con los nuevos SUV de 500 caballos de potencia que marcan una nueva etapa para la categoría. A eso se suma la presencia de pilotos experimentados y jóvenes que buscarán destacarse en un escenario que suele marcar diferencias.

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El cronograma prevé jornadas intensas desde temprano. El sábado estará centrado en entrenamientos y clasificaciones, mientras que el domingo concentrará las finales de las distintas categorías, con el plato fuerte del TC2000 pasado el mediodía.

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En paralelo, la organización dispuso un esquema de venta de entradas y accesos para facilitar la llegada del público, con distintos sectores habilitados y opciones de promoción. La expectativa oficial apunta a una convocatoria masiva, consolidando a San Juan como plaza fuerte del automovilismo nacional.

Embed - Canal 8 San Juan on Instagram: "TORIBIO Y SU CLÁSICO: "ARRANCÁ LOS AUTOS POR LOS NEEEÑOS" Un clásico que nunca pasa de moda y que ya es parte del las carreras que llegan a San Juan. Toribio lo hace de nuevo y saca sonrisas con su frase inconfundible. #Toribio #Clasico #Humor #Viral" View this post on Instagram

Con historia, velocidad y un circuito que no da margen para errores, El Zonda vuelve a ser escenario de un fin de semana que combina tradición y presente en el deporte motor argentino.