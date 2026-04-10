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Caso Branka Motors: los acusados pagarán y buscan evitar el juicio

A casi tres meses del escándalo, los acusados reconocieron la maniobra y acordaron pagar $524 millones a los damnificados. Si cumplen, quedarían sobreseídos.

A casi tres meses de haber estallado, el caso Branka Motors tuvo este viernes un giro clave en Tribunales. Los tres imputados —Alexis Marcó, Jonatan Marcó y Facundo Banega— reconocieron su participación en la maniobra investigada y acordaron una reparación económica de $524 millones para los damnificados, lo que abre la puerta a un sobreseimiento.

La audiencia fue encabezada por la jueza Ana Carolina Parra, quien homologó el acuerdo alcanzado entre la defensa, a cargo del abogado José Tejada, acompañado por la Dra. Noriega , y el Ministerio Público Fiscal, representado por el fiscal Eduardo Gallastegui y la ayudante fiscal Gabriela Blanco. También participaron los abogados querellantes, entre ellos Filomena Noriega y Alejandra Iragorre.

El entendimiento contempla el pago en cinco cuotas a un total de 358 damnificados, quienes —salvo un caso— aceptaron la propuesta. Cada uno percibirá alrededor de $1.400.000, con un primer desembolso previsto en los próximos días. El cumplimiento total del plan será determinante: si se concreta, los imputados quedarán desvinculados de la causa.

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La investigación, que tramita en la UFI de Delitos Informáticos y Estafas, había encuadrado el caso como una defraudación por engaño bajo un esquema tipo “Ponzi”. Según la fiscalía, el fraude se sostenía en generar la apariencia de una concesionaria activa que ofrecía motocicletas que, en la práctica, nunca eran entregadas.

El conflicto comenzó a mediados de enero, cuando los primeros clientes detectaron demoras en la entrega de los rodados. Lo que inicialmente parecía un problema comercial derivó rápidamente en sospechas de una maniobra sistemática. El 16 de enero, un operativo policial en el local de avenida Rioja y 25 de Mayo expuso públicamente la situación, y días después decenas de damnificados se concentraron en el lugar con contratos y comprobantes en mano.

Con el avance de la causa, el número de afectados fue ajustado tras una revisión judicial y luego ampliado nuevamente con nuevos casos incorporados a la investigación. En paralelo, Defensa del Consumidor intervino sin éxito en una instancia de conciliación, que terminó con la aplicación de una multa máxima a la firma.

En marzo, los imputados habían sido detenidos tras allanamientos y permanecieron bajo prisión preventiva. Tras la homologación del acuerdo, recuperaron la libertad mientras avanzan con el cumplimiento del compromiso económico.

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