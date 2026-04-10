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La tripulación de Artemis II regresó a la Tierra: amerizaje exitoso de la cápsula Orión

La cápsula Orión amerizó en el Pacífico tras 10 días de misión. Fue una prueba clave para el futuro regreso del ser humano a la Luna.

La misión Artemis II marcó un nuevo hito en la exploración espacial. Tras casi diez días de viaje alrededor de la Luna, la cápsula Orión completó con éxito su regreso a la Tierra con un amerizaje preciso en el océano Pacífico, frente a la costa de San Diego.

El operativo, coordinado por la NASA, cerró una misión considerada clave dentro del programa Artemis, que buscalevar nuevamente astronautas a la superficie lunar en los próximos años. A bordo viajaban Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen.

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El momento más crítico fue el reingreso a la atmósfera, una de las fases más exigentes de toda la misión. La cápsula se separó del módulo de servicio europeo y enfrentó la fricción atmosférica a una velocidad cercana a los 40.000 km/h, soportando temperaturas de hasta 2.800 grados en su escudo térmico.

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Durante ese proceso se aplicó la maniobra conocida como “skip reentry”, un rebote controlado en la atmósfera que permite reducir el calor y mejorar la precisión del descenso. Luego, un sistema de 11 paracaídas desaceleró la nave hasta unos 32 km/h antes del impacto con el agua.

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Tras el amerizaje, el buque USS John P. Murtha de la Marina estadounidense llevó adelante la recuperación. Buzos especializados aseguraron la cápsula y los astronautas fueron trasladados para sus primeros controles médicos.

Más allá del regreso, la misión dejó datos clave. Artemis II alcanzó una distancia de más de 406.000 kilómetros desde la Tierra, superando registros históricos de misiones anteriores como el Apollo 13 mission. Además, permitió capturar imágenes inéditas de la cara oculta de la Luna y probar sistemas fundamentales, como comunicaciones láser y soporte vital avanzado.

El vuelo no incluyó alunizaje, pero funcionó como un ensayo general de cara al próximo paso: llevar nuevamente humanos a la superficie lunar, con foco en el polo sur del satélite.

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