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Una vedette se comparó con la Difunta Correa: "Tengo devotas"

La plataforma de streaming Netflix presentó el primer avance oficial de Moria y un detalle particular no pasó desapercibido: una inesperada referencia a la Difunta Correa.

La plataforma de streaming Netflix presentó el primer avance oficial de Moria, la serie inspirada en la vida de Moria Casán, y un detalle particular no pasó desapercibido: una inesperada referencia a la Difunta Correa dentro de la trama.

El estreno global de la producción está previsto para el próximo 14 de agosto, fecha cercana al cumpleaños número 80 de la icónica artista. La serie, filmada íntegramente en Argentina, propone un recorrido por las distintas etapas de su vida, con la propia Moria como narradora de su historia, abordando tanto su éxito como las complejidades del mundo del espectáculo.

El papel de la diva será interpretado por tres figuras destacadas: Sofía Gala Castiglione, Griselda Siciliani y Cecilia Roth, quienes encarnarán distintas etapas de su carrera, desde sus inicios como vedette hasta su consolidación como referente cultural.

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En el adelanto, se pueden escuchar varias frases que reflejan el tono de la serie. “Para los que no me conocen, mi nombre es Moria. Soy nueva en la revista y soy un caso raro e inusual”, expresa el personaje interpretado por Sofía Gala, evocando los años setenta. Por su parte, Cecilia Roth sorprende con una línea que generó repercusión: “Soy la Difunta Correa, tengo devotas”.

La inclusión de esta figura popular, profundamente arraigada en la cultura y la devoción argentina, añade un matiz simbólico a la narrativa y despertó curiosidad entre los espectadores, especialmente en regiones donde su culto tiene fuerte presencia.

Según adelantaron desde la producción, la serie no será una biografía convencional, sino el retrato de una mujer que desafió normas y dejó una marca imborrable en la cultura popular del país. Con este lanzamiento, Netflix apuesta a fortalecer su catálogo de historias latinoamericanas con una figura tan polémica como influyente.

Embed - Moria | Avance oficial | Netflix

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