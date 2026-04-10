Una vedette se comparó con la Difunta Correa: "Tengo devotas"

En el adelanto, se pueden escuchar varias frases que reflejan el tono de la serie. “Para los que no me conocen, mi nombre es Moria. Soy nueva en la revista y soy un caso raro e inusual”, expresa el personaje interpretado por Sofía Gala, evocando los años setenta. Por su parte, Cecilia Roth sorprende con una línea que generó repercusión: “Soy la Difunta Correa, tengo devotas”.

La inclusión de esta figura popular, profundamente arraigada en la cultura y la devoción argentina, añade un matiz simbólico a la narrativa y despertó curiosidad entre los espectadores, especialmente en regiones donde su culto tiene fuerte presencia.

Según adelantaron desde la producción, la serie no será una biografía convencional, sino el retrato de una mujer que desafió normas y dejó una marca imborrable en la cultura popular del país. Con este lanzamiento, Netflix apuesta a fortalecer su catálogo de historias latinoamericanas con una figura tan polémica como influyente.