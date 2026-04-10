La UNSJ aprobó su presupuesto para 2026 con un incremento de apenas el 9,5%

El desfasaje es aún más crítico en los gastos de funcionamiento, destinados al sostenimiento diario de la casa de altos estudios. Para este rubro se asignaron $8.700 millones, apenas un 6,2% más que los $8.200 millones del año anterior. Estas cifras se dan en un contexto donde la inflación acumulada de 2025 alcanzó el 31,5%, sumado al 2,9% registrado en enero de este año.

Un incremento insuficiente

El secretario Administrativo-Financiero de la UNSJ, Ricardo Coca, calificó la situación como un "despropósito" por parte del Gobierno nacional, señalando que el incremento otorgado fue de solo el 2% sobre el presupuesto local. Según explicó el funcionario, la universidad había solicitado $233.000 millones para garantizar el funcionamiento normal en 2026, pero finalmente recibirá cerca de la mitad de esa cifra.