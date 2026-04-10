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La UNSJ aprobó su presupuesto para 2026 con un incremento de apenas el 9,5%

El Consejo Superior autorizó una partida de $122.000 millones, cifra que profundiza el desfinanciamiento de la institución al quedar muy por debajo de la inflación.

El Consejo Superior de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), presidido por el rector Tadeo Berenguer, dio luz verde de manera unánime al Presupuesto 2026. El monto total asciende a $122.000 millones, lo que representa una actualización del 9,5% respecto a los $112.000 millones aprobados para el ejercicio 2025, confirmando un escenario de fuertes restricciones financieras.

El desfasaje es aún más crítico en los gastos de funcionamiento, destinados al sostenimiento diario de la casa de altos estudios. Para este rubro se asignaron $8.700 millones, apenas un 6,2% más que los $8.200 millones del año anterior. Estas cifras se dan en un contexto donde la inflación acumulada de 2025 alcanzó el 31,5%, sumado al 2,9% registrado en enero de este año.

Un incremento insuficiente

El secretario Administrativo-Financiero de la UNSJ, Ricardo Coca, calificó la situación como un "despropósito" por parte del Gobierno nacional, señalando que el incremento otorgado fue de solo el 2% sobre el presupuesto local. Según explicó el funcionario, la universidad había solicitado $233.000 millones para garantizar el funcionamiento normal en 2026, pero finalmente recibirá cerca de la mitad de esa cifra.

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"Con ese monto tenemos que cubrir salarios, investigación, becas, comedor y obras. En 2025 ejecutamos prácticamente lo mismo", aseguró Coca, subrayando que la falta de recursos afecta directamente la capacidad de la universidad para cumplir con sus funciones esenciales y sostener la educación pública superior frente al avance de los precios.

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