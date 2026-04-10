El Consejo Superior de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), presidido por el rector Tadeo Berenguer, dio luz verde de manera unánime al Presupuesto 2026. El monto total asciende a $122.000 millones, lo que representa una actualización del 9,5% respecto a los $112.000 millones aprobados para el ejercicio 2025, confirmando un escenario de fuertes restricciones financieras.
La UNSJ aprobó su presupuesto para 2026 con un incremento de apenas el 9,5%
El Consejo Superior autorizó una partida de $122.000 millones, cifra que profundiza el desfinanciamiento de la institución al quedar muy por debajo de la inflación.