Cerrarán el Paso Cristo Redentor por condiciones climáticas

Además, el SMN emitió alertó las nevadas estar aompañadas de fuerte lluvia, factores que complican el tránsito y aumentan la posibilidad de congelamiento en la calzada. Ante este pronóstico de inestabilidad climática de la zona, las autoridades recomiendan a quienes planean viajar hacia la alta montaña consultar previamente los canales de información oficiales para conocer el estado actualizado del paso. Teniendo en cuenta que cientos de camiones y vehículos particulares cruzan la frontera terrestre de Chile y Argentina, la medida obliga a reprogramar viajes y buscar rutas alternativas.

Como parte del protocolo de seguridad, se ha dispuesto un corte de circulación anticipado en la localidad de Uspallata, el cual se hará efectivo a las 14:00 horas (hora local) y en Guardia Vieja a las 13 horas de Chile.

Desde la coordinación del sistema integrado comunicaron que el paso se mantendrá en esta condición hasta nuevo aviso, quedando la reapertura sujeta a la mejora de las condiciones climáticas y a la evaluación de la calzada por parte de las vialidades nacionales de ambos países.

En temporadas de otoño e invierno, la alta montaña suele registrar cierres temporales por fenómenos similares, lo que impacta en la logística regional y genera complicaciones a sectores vinculados al comercio exterior.