"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > sol

El sol será el protagonista del viernes, pero el día podría cerrar con chaparrones

Aunque el cielo se mantendrá mayormente despejado durante el día, hacia la noche aumenta la probabilidad de precipitaciones aisladas.

San Juan se prepara para un viernes de contrastes meteorológicos. Durante la mayor parte de la jornada, el sol y las temperaturas agradables marcarán el ritmo, aunque la inestabilidad ganará terreno al caer el sol, con posibilidades de lluvias leves en diferentes puntos de la provincia.

Detalle por franjas horarias:

  • Mañana: El día comenzará con el cielo algo nublado y una temperatura de 19°C. El viento soplará levemente desde el Noroeste (NO) a velocidades de entre 7 y 12 km/h, sin probabilidades de lluvia.
  • Tarde: Será el momento de mayor calor, con el termómetro alcanzando los 26°C. El cielo pasará a estar parcialmente nublado y el viento rotará hacia el Sudeste (SE), manteniendo la intensidad leve.
  • Noche: Es el periodo de mayor atención. Se esperan chaparrones con una probabilidad de precipitación de entre el 10% y el 40%. La temperatura descenderá a los 21°C y el viento del sector Sudeste (SE) se intensificará, alcanzando velocidades de entre 13 y 22 km/h.

A pesar de que el sol dominará la escena durante las horas de actividad principal, se recomienda a los sanjuaninos tomar precauciones ante la posible llegada de agua y el incremento del viento durante el cierre de la jornada.

Te puede interesar...

Temas

Te puede interesar