El sol será el protagonista del viernes, pero el día podría cerrar con chaparrones

Detalle por franjas horarias:

Mañana: El día comenzará con el cielo algo nublado y una temperatura de 19°C. El viento soplará levemente desde el Noroeste (NO) a velocidades de entre 7 y 12 km/h, sin probabilidades de lluvia.

Tarde: Será el momento de mayor calor, con el termómetro alcanzando los 26°C. El cielo pasará a estar parcialmente nublado y el viento rotará hacia el Sudeste (SE), manteniendo la intensidad leve.

Noche: Es el periodo de mayor atención. Se esperan chaparrones con una probabilidad de precipitación de entre el 10% y el 40%. La temperatura descenderá a los 21°C y el viento del sector Sudeste (SE) se intensificará, alcanzando velocidades de entre 13 y 22 km/h.

A pesar de que el sol dominará la escena durante las horas de actividad principal, se recomienda a los sanjuaninos tomar precauciones ante la posible llegada de agua y el incremento del viento durante el cierre de la jornada.