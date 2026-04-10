San Juan se prepara para un viernes de contrastes meteorológicos. Durante la mayor parte de la jornada, el sol y las temperaturas agradables marcarán el ritmo, aunque la inestabilidad ganará terreno al caer el sol, con posibilidades de lluvias leves en diferentes puntos de la provincia.
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El sol será el protagonista del viernes, pero el día podría cerrar con chaparrones
Aunque el cielo se mantendrá mayormente despejado durante el día, hacia la noche aumenta la probabilidad de precipitaciones aisladas.