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Habrá orientadores en paradas y estaciones para asesorar sobre el Boleto Escolar

El Ministerio de Gobierno desplegará personal en puntos estratégicos como el CUIM y las Estaciones de Trasbordo.

Con el objetivo de facilitar el acceso al Boleto Escolar Gratuito, el Ministerio de Gobierno, encabezado por la ministra Laura Palma, puso en marcha un operativo de asistencia en terreno. Personal de la Secretaría de Tránsito y Transporte se ubicará en zonas de alta concurrencia para resolver dudas sobre el sistema SUBE y la correcta aplicación del beneficio.

Los orientadores estarán presentes de manera fija en:

  • CUIM (Complejo Universitario Islas Malvinas - Rivadavia).
  • Estación de Trasbordo Mitre.
  • Estación de Trasbordo Córdoba.

Además, el personal recorrerá distintas paradas estratégicas de la RedTulum en toda la provincia. La tarea principal será guiar a los usuarios en la validación del beneficio en las terminales automáticas y brindar información general sobre el uso del boleto gratuito para los niveles inicial, primario, secundario, terciario y universitario.

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Cifras del programa y registro abierto

Según los últimos datos oficiales, el sistema ya cuenta con más de 121 mil inscriptos. De ese total, más de 114 mil personas ya tienen el beneficio activo y aplicado en sus tarjetas SUBE.

Desde el Gobierno recordaron que la inscripción permanece abierta. A medida que las instituciones educativas actualizan y envían sus padrones de alumnos y docentes, los nuevos aspirantes pueden incorporarse al sistema para garantizar la gratuidad en sus traslados.

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