Con el objetivo de facilitar el acceso al Boleto Escolar Gratuito, el Ministerio de Gobierno, encabezado por la ministra Laura Palma, puso en marcha un operativo de asistencia en terreno. Personal de la Secretaría de Tránsito y Transporte se ubicará en zonas de alta concurrencia para resolver dudas sobre el sistema SUBE y la correcta aplicación del beneficio.
Habrá orientadores en paradas y estaciones para asesorar sobre el Boleto Escolar
El Ministerio de Gobierno desplegará personal en puntos estratégicos como el CUIM y las Estaciones de Trasbordo.