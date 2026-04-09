Habrá orientadores en paradas y estaciones para asesorar sobre el Boleto Escolar

Cifras del programa y registro abierto

Según los últimos datos oficiales, el sistema ya cuenta con más de 121 mil inscriptos. De ese total, más de 114 mil personas ya tienen el beneficio activo y aplicado en sus tarjetas SUBE.

Desde el Gobierno recordaron que la inscripción permanece abierta. A medida que las instituciones educativas actualizan y envían sus padrones de alumnos y docentes, los nuevos aspirantes pueden incorporarse al sistema para garantizar la gratuidad en sus traslados.