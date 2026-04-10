Una charla de ESI en una Universidad terminó en escándalo

“La ESI fue presentada como una ideología de género, incluso asociada a conceptos como pornografía infantil”, cuestionaron quienes irrumpieron en el panel.

“Vinimos a impedir que se dé la charla, que involucra a docentes de nuestra facultad”, dijo Sofía, una estudiante de Historia. “Los discursos de odio son violencia”, agregaron desde la asamblea interfacultades.

Padres Unidos, en tanto, se presenta como una asociación que está “en contra de los contenidos con ideología de género y la sexualización de los niños en la escuela” y rechaza “los lineamientos curriculares de la Educación Sexual Integral (ESI) que se utilizan como un canal de adoctrinamiento en las aulas”.

Embed - Escándalo en la UNCuyo por el panel que puso a la ESI en el banquillo

ESI, el debate: qué dicen unos y otros

El Observatorio de Violencia Laboral y de Género del CONICET, la Comisión de Mujeres e Identidades Plurales de la Facultad de Filosofía y Letras y la Dirección de Género y Diversidad de la UNCuyo ya habían manifestado al Consejo Directivo de la UNCuyo su desacuerdo con la charla crítica hacia la ESI en el ámbito facultativo.

Como la charla fue reconfirmada y finalmente sucedió, organizaciones decidieron hacerse presente para interrumpirla. Lo que cuestionan, por un lado, es el rol de la universidad pública la problemática “frente a discursos que cuestionan derechos conquistados”. Y por otro lado, consideran la ESI como una herramienta fundamental, no “solo en el ámbito educativo, sino también en la prevención de violencias, el cuidado de la salud y el reconocimiento de la diversidad”.

En ese sentido, plantearon que es necesaria la formación docente con perspectiva de género y separar a las instituciones educativas de los sectores religiosos. “Debemos defender una ESI laica, científica y con financiamiento estatal que esté a la altura de las demandas sociales”, expresaron las organizaciones.

Desde Padres Unidos Argentina, en tanto, denunciaron lo ocurrido en la charla “ESI al banquillo” como “un acto de censura violenta –con agresiones físicas, gritos y amenazas- que atenta contra los principios más básicos de la vida democrática”.

Graciela Spinelli, presidente de la asociación, manifestó en un comunicado: “Advertimos que, mediante mecanismos de cancelación, se ha impedido la presencia y la voz de los padres en el debate universitario sobre la educación sexual de sus hijos. Esta práctica atenta contra la libertad de expresión, la participación ciudadana y el vínculo fundamental entre familia y educación, vulnerando principios de pluralismo y desconociendo el rol subsidiario del Estado en esta cuestión”.

En tanto que, respecto del hecho puntual de violencia contra una docente parte del panel de ESI que se viralizó en redes sociales, la institución manifestó: “Se trata de un hecho de máxima gravedad que vulnera no sólo la libertad de expresión, sino también la integridad de quienes forman parte de la comunidad educativa”. Y pidieron una respuesta por parte de la Universidad Nacional de Cuyo.

Embed - Repudio contra una charla que cuestionó la ESI en las escuelas. Todo terminó en escándalo

Investigación abierta en la UNCuyo

Tras la irrupción de unas 60 personas y el escándalo, la charla sobre ESI continuó. Desde la Facultad de Filosofía y Letras comunicaron que se abrió una investigación respecto de lo que sucedió y, de corresponder, se tomarán medidas administrativas. Es en particular porque quien se ve en el video zamarreando a una docente es una estudiante no activa de la institución.