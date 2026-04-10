Estafa millonaria en Valle Fértil: la maniobra y la lucha por salir adelante

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En esa línea, remarcaron que también se detectaron otras variantes: falsas inversiones, supuestos descuentos en servicios o promociones inexistentes. En todos los casos, el objetivo es el mismo: generar confianza, confundir a la víctima y forzar decisiones rápidas. Incluso advirtieron sobre situaciones en cajeros automáticos, donde las víctimas son guiadas por teléfono mientras realizan operaciones.

En ese contexto se inscribe el caso de la familia Guerra. Gabriela, una de las referentes del emprendimiento, relató cómo se desencadenó todo. “Nos dijeron que hicieron una transferencia equivocada y mandaron un comprobante por más de ocho millones de pesos”, explicó.

La maniobra avanzó con rapidez. Bajo presión, su hija tomó decisiones para devolver un dinero que nunca había ingresado. “Pidió un préstamo, su marido otro, y empezaron a hacer transferencias”, contó. El resultado fue devastador: una pérdida superior a los $4.380.000 y dos créditos que ahora deben afrontar.

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El momento en que entendieron lo que pasaba fue tan brusco como el engaño. “Se dieron cuenta porque nunca impactó esa transferencia”, relató Gabriela. Para entonces, ya era tarde.

El golpe no solo fue económico. También sacudió la estructura de un emprendimiento familiar con años de trabajo. “Somos productores, vivimos de esto y ahora tenemos que devolver plata que no tenemos”, resumió con crudeza.

Frente a ese escenario, la respuesta fue inmediata. Sin margen para esperar, decidieron hacer lo que saben: producir y vender. “Vamos a hacer lo que sabemos, vender dulces”, sostuvo.

El objetivo es concreto: colocar cerca de 700 frascos para cubrir al menos una parte de la deuda. Se instalaron en espacios públicos de Valle Fértil y comenzaron a recibir pedidos desde distintos puntos de la provincia e incluso del país. “No pedimos que nos regalen nada, queremos vender”, remarcó.

El catálogo incluye productos tradicionales: dulce de leche de cabra, cayote, frutas en almíbar, entre otros. Cada frasco tiene un valor de $6.500 y la logística ya se está organizando para llegar también a Capital y otras localidades.

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Mientras tanto, también iniciaron gestiones con entidades financieras para intentar refinanciar la deuda. “Queremos devolver lo que nos prestaron, pero necesitamos tiempo”, explicó. La respuesta social comenzó a aparecer. Mensajes, pedidos y apoyo económico empezaron a multiplicarse. Sin embargo, la familia insiste en sostener su lógica de trabajo: salir adelante produciendo.

El caso vuelve a poner en evidencia una problemática en crecimiento. Estafas cada vez más sofisticadas, que combinan tecnología, manipulación y conocimiento de los circuitos digitales. Y del otro lado, víctimas que, en muchos casos, actúan de buena fe.

En Valle Fértil, la historia todavía está en desarrollo. Entre deudas, producción y solidaridad, una familia intenta reconstruirse después de un golpe que, en cuestión de horas, cambió todo.