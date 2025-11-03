Comienza la pulseada por el nuevo fiscal General en San Juan

El Fiscal General es una figura clave: define la política criminal, preside el Tribunal Electoral, administra más de 600 empleados y tiene facultades para designar personal. Por esa razón, la votación genera tensiones entre los distintos bloques, que intentan garantizar representación e influencia dentro del Ministerio Público Fiscal.

El oficialismo provincial respalda la candidatura de Guillermo Baigorrí, exdiputado nacional y presidente del partido Producción y Trabajo, quien cuenta con el apoyo del interbloque oficialista y del dirigente sindical Eduardo Cabello.

En tanto, el peronismo impulsa a Rolando Lozano, actual secretario relator del Ministerio Público Fiscal, elegido por unanimidad en el Consejo de la Magistratura.

La tercera opción, Matías Senatore, aparece como una alternativa impulsada por sectores del bloquismo y legisladores independientes, que buscan una figura de equilibrio dentro del Poder Judicial.

Hasta que se concrete la designación definitiva, la Corte de Justicia dispuso que Daniel Galvani continúe como fiscal General interino, en cumplimiento de la normativa vigente.

La terna fue definida el 14 de octubre por el Consejo de la Magistratura, integrado por el presidente de la Corte, Juan José Victoria; la representante del Poder Ejecutivo, Laura Palma; la legisladora Fernanda Paredes; y los abogados Raúl Acosta y Valeria Torres, en representación del Foro de Abogados.

De un total de 35 postulantes, los tres seleccionados avanzaron como los nombres finales para encabezar el Ministerio Público Fiscal.