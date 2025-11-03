"
Comienza la pulseada por el nuevo fiscal General en San Juan

Este jueves, la Cámara de Diputados entrevistará a los tres candidatos para suceder a Eduardo Quattropani. La definición política se prevé en los próximos días.

La definición del futuro fiscal General de la Corte de Justicia de San Juan entró en su etapa decisiva. Este jueves 6 de noviembre, desde las 8.30, la Comisión de Justicia y Seguridad de la Cámara de Diputados iniciará las entrevistas a los tres postulantes seleccionados por el Consejo de la Magistratura: Rolando Lozano, Guillermo Baigorrí y Matías Senatore.

Las audiencias se desarrollarán con una hora de intervalo entre cada candidato y serán la instancia previa al dictamen que la Comisión elevará al recinto legislativo, donde se definirá finalmente quién ocupará el cargo que quedó vacante tras el fallecimiento de Eduardo Quattropani, el 21 de julio pasado.

El proceso avanzó luego de que la terna tomara estado parlamentario el 30 de octubre, durante la primera sesión ordinaria posterior a las elecciones legislativas del 26 de octubre. Desde entonces, se activó un fuerte movimiento político en la antesala de una decisión que impactará en la estructura de poder judicial de la provincia.

El Fiscal General es una figura clave: define la política criminal, preside el Tribunal Electoral, administra más de 600 empleados y tiene facultades para designar personal. Por esa razón, la votación genera tensiones entre los distintos bloques, que intentan garantizar representación e influencia dentro del Ministerio Público Fiscal.

El oficialismo provincial respalda la candidatura de Guillermo Baigorrí, exdiputado nacional y presidente del partido Producción y Trabajo, quien cuenta con el apoyo del interbloque oficialista y del dirigente sindical Eduardo Cabello.

En tanto, el peronismo impulsa a Rolando Lozano, actual secretario relator del Ministerio Público Fiscal, elegido por unanimidad en el Consejo de la Magistratura.

La tercera opción, Matías Senatore, aparece como una alternativa impulsada por sectores del bloquismo y legisladores independientes, que buscan una figura de equilibrio dentro del Poder Judicial.

Hasta que se concrete la designación definitiva, la Corte de Justicia dispuso que Daniel Galvani continúe como fiscal General interino, en cumplimiento de la normativa vigente.

La terna fue definida el 14 de octubre por el Consejo de la Magistratura, integrado por el presidente de la Corte, Juan José Victoria; la representante del Poder Ejecutivo, Laura Palma; la legisladora Fernanda Paredes; y los abogados Raúl Acosta y Valeria Torres, en representación del Foro de Abogados.

De un total de 35 postulantes, los tres seleccionados avanzaron como los nombres finales para encabezar el Ministerio Público Fiscal.

